RIGOBERT SONG A LA COMPÉTENCE POUR LES LIONS INDOMPTABLES

Aliou Cisse est parti d’entraîneur des moins de 23 ans à sélectionneur de l’équipe du Sénégal remplaçant Alain Giresse, nous sommes en 2015 .

En 2017 le Sénégal est éliminé de la CAN Gabon par le Cameroun aux tirs aux buts, un match largement dominé par l’équipe de Sadio Mane qui malheureusement butait sur l’héroïque Fabrice Ondoa.En 2019 le Sénégal a joué la finale contre l’Algérie pour enfin remporter en 2021.



Rigobert Song est coach des moins de 23 ans. L’ancien capitaine des lions qui a débuté sa carrière de joueur dans Red Stars de Bangou décide d’embrasser celle d’entraineur grâce aux conseils de Joël Muller, président du syndicat des entraîneurs de football en France de 2001 à 2016.

Ce dernier l’incite à se former pour devenir coach de football. Rigobert Song fait ses classes d’entraineur sur les bancs de l’école à Clairefontaine en France.

Il a comme promotionnaire pour cette formation, Zinédine Zidane et Claude Makelele, Raymond Kalla et bien d’autres, et c’est en 2012 qu’il obtient un brevet d’Etat et un DEF (Diplôme d’entraîneur de football) en 2012.

Rigobert Song a déjà partagé le banc de touche avec Denis Lavagne lorsqu’il était team manager des Lions séniors.