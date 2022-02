CAMEROUN :: DEPART D'ANTONIO CONCEICAO…. :: CAMEROON

Les camerounais dans leur écrasante majorité veulent le départ du sélectionneur portugais Conceicao. Les camerounais y compris le président de la Fecafoot favorable au départ du coach pour le remplacer par Rigobert Song Bahanack, un homme d’une inamovible envie d’aller de l’avant, avec une fougue et détermination sans pareille, ex capitaine des lions indomptables .



Apres la victoire su Senegal lors de la CAN 2021 ,Alliou Cisse a déclaré sur l’arrivée des binationaux en sélection que ce qui comptait avant tout c’était le patriotisme, ce que les Sénégalais attendent des joueurs et pour qui on mouille le maillot. Cet esprit, Song peut le transmettre aux jeunes lions.



Seulement, un Cameroun s’y oppose, c’est le ministre des sports, curieux, surtout lorsqu’on sait que c’est ce ministre qui avait conclu le deal entre Conceicao et le Cameroun .

Pourtant les textes sont clairs et Samuel Etoo nous les a rappelés :

« La gestion administrative, sportive et technique des équipes nationales de football relève de la compétence de la Fecafoot ».

Et, par conséquent, que « la réflexion sur le maintien ou la résiliation du contrat de l’entraineur de la sélection nationale était toujours en cours ».