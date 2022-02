FRANCE :: NECROLOGIE: LA DEPOUILLE D'UN SAXOPHONISTE CAMEROUNAIS ABANDONNEE A PARIS

Des sources au sein de la diaspora camerounaise de Paris, annoncent la mort d'ERIK BENS BELINGA. Camerounais, l'homme était un saxophoniste réputé, établi à Paris en France.

Selon nos informations, ERIK BENS BELINGA est mort le 16 février 2022, des suites de maladie. Une de ses compatriotes de Paris confirme que depuis lors, son corps se trouve à la morgue de l'hôpital de TENON, au 20 ème arrondissement de la capitale française. Et nos sources de préciser que jusqu'à présent, aucun proche ne s'est signalé auprès de l'hôpital, pour revendiquer le corps. Plusieurs Camerounais de France ont affirmé n'avoir aucune trace de la fille du saxophoniste décédé. Et pourtant, nous fait-on savoir, passés 15 jours, la mairie procédera à l'inhumation d'ERIK BENS BELINGA, au cimetière communal de THIES, dans le 94.

Selon plusieurs autres sources, le saxophoniste était un frère au défunt MEKONGO PRÉSIDENT, le talentueux pianiste, arrangeur et chanteur de bikutsi, mort en octobre 2014. De toute façon, artistes camerounais et autres, sont appelés à se mobiliser, pour éviter à leur compatriote, d'être inhumé sans gloire et à la hâte en France. Plusieurs voix appellent de ce fait à la mobilisation pour le rapatriement de sa dépouille.

Camer.be: Darren Lambo Ebelle