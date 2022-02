Le Camerounais Biya est le plus vieux président du monde : 89 ans, plus de 39 ans au pouvoir :: CAMEROON

Paul Barthélemy Biya'a bi Mvondo est né le 13 février 1933 à Mvomeka'a, un village de la région du Sud du Cameroun. Il étudie au Lycée Général Leclerc de Yaoundé et au Lycée Louis-le-Grand de Paris puis à l'Institut des hautes études d'Outre-Mer où il obtient en 1961 un Diplôme d'études supérieures de droit public.

Il est devenu bureaucrate à la fin de la vingtaine sous le président Ahmadou Ahidjo. Il est chargé de mission à la présidence de la République à son retour de Paris en octobre 1962 et directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Culture en janvier 1964.

Il a été nommé directeur de cabinet du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la culture en juillet 1965, puis directeur du cabinet civil du président en décembre 1967. Alors qu'il était encore directeur du cabinet civil, Biya a été nommé secrétaire général. de la Présidence de la République en janvier 1968. Il accède au rang de ministre en août 1968 et au rang de ministre d'État en juin 1970, tout en restant secrétaire général à la présidence.

Après la création d'un État unitaire en 1972, il devient Premier ministre du Cameroun le 30 juin 1975. Ahidjo a annoncé de manière inattendue sa démission le 4 novembre 1982, et Biya lui a donc succédé à la présidence du Cameroun le 6 novembre.

Bilan des 39 années au pouvoir de Biya, 89 ans

Le président vieillissant du Cameroun, Paul Biya, a célébré dimanche son 89e anniversaire, faisant de lui le plus vieux président du monde. Il est au pouvoir depuis 39 ans. Des célébrations d'anniversaire ont eu lieu à travers le pays, avec Ferdinand Ngoh Ngoh, le secrétaire général de la présidence, rejoignant des jeunes embauchés au complexe sportif de Yaoundé pour remercier Dieu d'avoir gardé Biya aussi longtemps. Dans la Sangmelima natale de Biya, des prières ont été dites le jour de son anniversaire. Biya était représenté par le directeur de son cabinet, Samuel Mvondo Ayolo. Comme lors des précédentes célébrations d'anniversaire, l'anniversaire de Biya a suscité des protestations de la part de l'opposition, exigeant qu'il démissionne.

Alors, comment s'est-il acquitté de ses fonctions et quel a été son héritage pour le Cameroun ? Les Camerounais ont accueilli Biya lorsqu'il est devenu président en novembre 1982. La passation pacifique du pouvoir par son prédécesseur Ahmadou Ahidjo a valu au Cameroun un exemple à imiter en Afrique, où les dirigeants se sont maintenus trop longtemps au pouvoir, par la duplicité et la violence, ou ont été fait sortir par la force.

Ahidjo était impitoyable, autoritaire et vicieux. Il a gouverné par l'intimidation. Sous lui, les rivaux étaient pourchassés, torturés, tués ou contraints à l'exil. Il était la « source de tout pouvoir dans l'État ». Biya était considéré comme une bouffée d'air frais et il est intervenu en disant les bonnes choses à différents groupes.

Il a visité les régions anglophones du pays, s'est exprimé en anglais et a même fait référence à Bamenda, une grande ville de la région du Nord-Ouest, comme sa « deuxième maison ». C'était une différence marquée par rapport à son prédécesseur, dont les politiques minaient gravement l'anglais en tant que partie importante du bilinguisme de la nation.

Les premières actions de Biya ont été accueillies avec des acclamations. Il a promis un « nouvel accord » pour rétablir l'intégrité et éliminer la corruption. Il a également annoncé que bien qu'étant de l'ethnie Beti/Bulu, il était né Camerounais et gouvernerait en tant que tel.

Ses politiques ont étendu l'enseignement primaire et secondaire aux zones rurales. Il a autorisé la liberté de la presse. Dans son livre Libéralisme communal, il a souligné l'importance de créer une « société politique plus ouverte, plus tolérante et plus démocratique ». Mais ces promesses et déclarations ont été de courte durée.

Espoirs déçus

À la fin de la première année de mandat de Biya, il était revenu à la tactique de son prédécesseur, une pratique qui s'est intensifiée après la tentative de coup d'État de 1984. Il a refait le seul parti politique du pays, l'Union nationale du Cameroun, à son image, en le renommant le Mouvement démocratique du peuple camerounais. Il a rempli son administration de personnes de son groupe ethnique et a conduit une économie solvable à l'insolvabilité.

Ses politiques visaient et sapaient des groupes comme les Bamilékés, les anglophones et les habitants du Nord. Il a changé le nom du pays de République-Unie du Cameroun en République du Cameroun, une indication claire que les préoccupations des anglophones n'avaient pas d'importance.

Il s'est adressé à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pour obtenir de l'aide afin de relancer une économie en difficulté. Mais, après trois décennies d'intervention de ces institutions, l'économie reste au bord de l'effondrement. La monnaie nationale a été dévaluée sous sa montre en 1994, apportant la misère à beaucoup. La corruption est devenue endémique. Le Cameroun est souvent classé parmi les pays les plus corrompus au monde.

Biya contourne à volonté le système politique multipartite du pays. Il a modifié à plusieurs reprises la constitution pour resserrer son emprise sur le pouvoir. Un amendement, en 2008, était d'éliminer les limites du mandat présidentiel. En réponse aux protestations contre la centralisation excessive de la prise de décision à Yaoundé, Biya a signé un décret de décentralisation en 1996 pour habiliter les autorités régionales et locales. Mais 25 ans plus tard, cette initiative ne s'est pas concrétisée. Même l'adoption de la loi instituant les collectivités territoriales en décembre 2019 n'a pas renforcé la décentralisation tant annoncée.

Autre initiative ratée, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme créée en 2017 en réponse à la contestation anglophone. Après que des milliards de francs CFA aient été gaspillés, la commission n'a rien obtenu de substantiel. Le talon d'Achille de Biya est la crise anglophone en cours. Il a dépassé la durée de son mandat, utilisant des manœuvres sournoises pour s'accrocher au pouvoir. Son règne de près de quatre décennies a privé le Cameroun de sa crédibilité en tant que pays stable et pacifique. Des nations telles que les États-Unis ont imposé à plusieurs reprises des interdictions de voyage consultatives au Cameroun.

Le vrai test de leadership

Il y a quatre ans, une manifestation pacifique contre la marginalisation des anglophones est devenue violente lorsque l'armée de Biya a répondu par des arrestations et des tortures.

Certains ont répondu par un appel à la sécession des régions anglophones et ont créé une République virtuelle d'Ambazonie. Ils ont formé une aile militaire, Ambazonia Defence Force, et l'ont utilisée pour attaquer l'armée de Biya et perturber les services économiques et sociaux dans la région.

La crise anglophone a dégénéré en violence à cause des erreurs de calcul du régime de Biya. La crise qui en a résulté a dévasté des communautés entières. L'économie de la région a également été paralysée, entraînant une vague de criminalité et l'incendie d'entreprises et d'installations publiques. Le Cameroun est désormais un pays interdit à bien des égards.

Succès de la politique étrangère

La réalisation la plus durable de Biya a été dans sa conduite de la politique étrangère. Il reste influent au sein de l'Union africaine et entretient de bonnes relations avec la France, les États-Unis et la Chine. Le Cameroun faisait partie de la force opérationnelle interarmées multinationale qui a mené des opérations militaires pour contenir Boko Haram. Biya a joué un rôle clé pour convaincre les grandes puissances que Boko Haram constituait une menace mondiale. Il a réglé le conflit du Cameroun avec le Nigeria sur la péninsule de Bakassi et a placé les relations entre les nations sur de bonnes bases.

Biya a également diversifié sa politique étrangère, passant d'une concentration sur la France à l'expansion des relations avec la Chine (bien qu'en 2007, il ait commencé à regretter la domination économique de la Chine au Cameroun). Il a également encouragé les entreprises américaines au Cameroun.

Même après que le Cameroun a été exclu de l'African Growth and Opportunity Act, un programme qui permet aux nations africaines d'exporter leurs marchandises vers les États-Unis en franchise de droits, pour violation des droits de l'homme, la collaboration militaire américano-camerounaise s'est poursuivie.

Renverser la vapeur

Compte tenu de la réticence de Biya à démissionner du pouvoir, la communauté mondiale doit faire pression sur lui pour résoudre la crise anglophone. La crise révèle l'hypocrisie et les faiblesses du système mondial actuel. Les grandes puissances font du bruit sur les droits de l'homme, mais ne parviennent pas à mettre fin aux abus du gouvernement de Biya. Ce qui se passe avec la crise anglophone peut s'avérer être le déterminant le plus important de l'héritage de Biya.

Biya glisse maintenant dans la démence

Biya vit peut-être plus longtemps, en meilleure santé et plus actif que les autres Camerounais de sa génération. C'est compréhensible car la richesse du pays a été personnalisée par sa famille. Des craintes sont parfois exprimées que Biya puisse être à risque de démence. Et il est vrai que l'apparition de la démence chez les personnes de 75 ans ou plus est un risque modéré. Un dirigeant comme Biya avec des décennies d'expérience a probablement déjà rencontré diverses crises pour savoir y répondre efficacement.

Biya semble avoir remédié à sa perte de mobilité, de vue et d'ouïe, jusque-là considérées comme des conséquences inévitables du vieillissement qui auraient dû le priver de sa capacité à mener une vie vigoureuse et énergique. Biya, 89 ans, semble marcher sur des hanches et des genoux de remplacement, voir clairement grâce au remplacement de routine de la cataracte et avoir accès à de puissantes aides auditives numériques qui filtrent les bruits aléatoires et permettent une compréhension et une conversation claires.

Les leaders plus âgés se distinguent des plus jeunes par leurs compétences. De toute évidence, leur point fort est l'expérience. Biya, avec des décennies d'expérience, a probablement déjà rencontré diverses crises et sait comment réagir efficacement (et quelles erreurs éviter). Biya sait ce que c'est que de faire des appels difficiles et d'avoir une vision plus longue. Il est moins fort en matière d'innovation, mais pour cette raison, il est également susceptible d'être moins polarisant. Biya sera trop vieux pour courir ; Le RDPC devrait juste lui donner des ailes pour voler

Le samedi 6 novembre 2021, Paul Biya a fêté exactement 39 ans à la présidence de la République du Cameroun. Alors que des célébrations ont eu lieu dans tout le pays en son absence, les militants de son parti au pouvoir, le Mouvement démocratique du peuple camerounais (RDPC), se sont relayés pour réitérer ses appels à se présenter aux élections en 2025 à l'expiration de son mandat actuel. Après la division Lekie, tout le RDPC du Nord-Ouest a supplié Paul Biya, 88 ans, de se présenter comme candidat à la présidentielle de 2025. En 2025, Biya aura plus de 92 ans. S'il renouvelle son mandat, celui-ci prendra fin lorsqu'il aura 99 ans.

Mais demander à un homme qui peut à peine marcher de se présenter aux élections relève de la logique. Le RDPC devrait juste donner à Biya des ailes pour voler. Alors qu'il assistait à la 2e édition du Sommet de la paix de Paris en novembre 2019, Biya a été vu vaciller alors qu'il se déplaçait pour serrer la main du dirigeant français de 43 ans. Ses jambes étaient apparemment incapables de supporter son poids car il serait soutenu dans un escalier de 7 marches par son garde du corps.

Le président Paul Biya en a enregistré 89 le 13 février 2022. Le mandat actuel de 7 ans qu'il a renouvelé le 7 octobre 2018 à la suite de sondages controversés expire en 2025. Avant que la chance ne lui tombe dessus, Biya a été Premier ministre pendant sept années ininterrompues. Les critiques disent qu'en 39 ans, il a amené le pays à un niveau record, avec d'innombrables crises qui sévissent dans la nation sous-développée, dont la plus urgente est le conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Il se murmure même dans certains milieux que l'ancien « président itinérant » est désormais déplacé par son épouse, Chantal et sa marionnette, Ferdinand Ngoh Ngoh qui est le tout-puissant ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. . Jeune Afrique a jadis arbitré Ngoh Ngoh en tant que Monsieur le Vice-président.