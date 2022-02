En ce jour particulier et spécial, la spécialiste des senteurs sur la place parisienne célébrait dans l'intimité familiale, avec un noyau d'amis son anniversaire.

Ayant le privilège d'assister à ce moment ô combien chaleureux dans la vie de Caroline, accompagné pour la circonstance de son frère le champagnard Bernard Njandja, le moment était tout indiqué pour déguster ce grand cru inventé par un compatriote, le champagne "Bernard Njandja", un brut, un réel régal vivement conseillé.

Digne et noble fille du Ndé, la simplicité et la douceur caractérisées nous ont permis de voir une autre facette de ce taleux de la diaspora qui exerce avec finesse et délicatesse dans les senteurs de la haute bourgeoisie française.

Son sourire, sa simplicité et sa disponibilité à donner du bonheur à ses frères et sœurs de Ndé Paris France nous ont permis de mesurer la dimension humaine d'une femme acomplie.

Encore merci pour ce moment et encore joyeux anniversaire.