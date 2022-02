CAMEROUN :: DES STADES DE FOOTBALL MODERNES AUX HOPITAUX MODERNES, LE PARI GAGNE DU PRESIDENT BIYA :: CAMEROON

« La modernisation du plateau technique des hôpitaux publics au Cameroun ne laisse personne indiffèrent, même les plus rigoureux en terme de qualité de service dans le domaine de la santé. » Témoignage d’un médecin de la diaspora en visite au Cameroun durant la CAN.

Il n’y a pas que le football qui a bénéficié des infrastructures :

En deux ans le Cameroun a procédé à la réhabilitation des infrastructures des hôpitaux généraux de Yaoundé et de Douala et du CHU de Yaoundé, ensuite il y a eu la construction de 8 Centres Hospitaliers de Reference.



Un tour en arrière-pays pour se rendre compte que dans les chefs-lieux des régions, les hôpitaux sont dotés d'équipements de dernières générations. Des IRM gigantesque en imagerie, scanner, radio, échographie, etc.… Au-delà des régions, le Cameroun prévoit de dépenser 1 milliard $ en trois ans, pour améliorer son offre en matière de santé. Dans ce plan d’investissement qui démarré en 2022 avec une dotation de 203,23 milliards FCFA, l’accent est mis sur les hôpitaux dans les arrondissements, communément appelés hôpitaux de district.



Dans ces arrondissements du Cameroun il est prévu pour 2022, la construction, la réhabilitation et l’équipement des formations sanitaires et des logements d’astreintes pour le personnel de santé. Plus loin, pour mieux intégrer les zones enclavées l’acquisition des motos tricycles transformées en ambulances.

En 2021 le Cameroun qui était la risée en infrastructures sportives est parmi les meilleurs en Afrique, la construction des stades municipaux se poursuit. Pareil sur le plan sanitaire, huit hôpitaux de références neufs et de nouvelles infrastructures en cours jusque dans les districts.