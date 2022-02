CAMEROUN :: GUIBAI GATAMA TRAINE ETO'O FILS DEVANT LA JUSTICE :: CAMEROON

La crise qui prévaut à la Fécafoot est loin d'atteindre son épilogue.

GUIBAÏ GATAMA NE LÂCHE RIEN. Le Directeur de Publication de l'Oeil du Sahel et par ailleurs membre du comité exécutif a saisi le président de le Commission de Recours de la Fécafoot pour contester la décision du président de la Fécafoot Samuel Eto'o Fils le suspendant de son poste de membre du comité exécutif de l'instance faîtière du football camerounais pour une durée de 3 mois. Il saisit ainsi Me Achet au fin d'annulation des décisions prises par le comité exécutif de la Fécafoot en sa session du 16 février dernier tenue à Limbé, et subséquemment, la nullité des décisions prises les 27 décembre 2021 13 et 20 janvier 2022 par un "comité d'Urgence inexistant".

En clair, le DP de l'œil du Sahel estime que cette décision est inique et illégale d'où la saisine de la commission de recours de la Fécafoot.

Il faut rappeler que par le passé GUIBAÏ GATAMA contestait la légalité de la nomination d'un Secrétaire Général par Intérim à la Fécafoot. Le membre du comité exécutif estimait que les textes n'ont pas été respectés. En retour, il s'est plutôt vu suspendu du comité exécutif de la Fécafoot pour un trimestre.

Il convient de préciser qu’ à peine trois mois seulement arrivé à l'exécutif de la Fécafoot, ETO'O Fils fait l'objet de plusieurs plaintes. Hier c'est Abdouraman Hamadou qui payait les frais de son recours au TAS afin que l'élection du président de la Fécafoot soit annulée pourtant il avait fait une main tendue à ETO'O Fils. Lorsqu'on sait que les raisons pour lesquelles les élections précédentes ont été annulées, n'ont pas été résolues jusqu'ici, on ne sera pas surpris de voir l'élection de Samuel Eto'o Fils annulée les semaines à venir.

Ajoutons aussi que Samuel ETO'O Fils est également dans un autre front de bataille avec le ministre des sports MOUELLE KOMBI sur la compétence de la désignation du sélectionneur des Lions Indomptables.

Nous y reviendrons...