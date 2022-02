CAMEROUN :: As Nkofi de Bazou : De nouveaux dirigeants aux commandes :: CAMEROON

Il s’agit du président Guy Roger Ngatcha, secondé par Ghislain Tchouwa et le reste du staff administratif.

Tout en étant engagée, la nouvelle équipe dirigeante se dit reconnaissante des prouesses de l’élite, Jules François Famawa , qui a permis au club de se maintenir en région la saison dernière.

Le nouveau président, Guy Roger Ngatcha, est Camerounais, vivant en Côte d’Ivoire depuis 2013. Chef d’entreprises , notamment directeur de Panafrican Energy Services Group, une société parapétrolière implantée dans plusieurs pays africains. Originaire du département du NDE, de mère Bangangté et de père Bazou, il est avec son frère Ghislain Tchouwa en train de vivre renaître AS NKOFI FC de Bazou, club de ligue régionale de l’Ouest de ses cendres. L’équipe participera au championnat organisé par cette ligue, courant la saison sportive en cours.

« Ancien joueur de football dans ma jeunesse, je voulais m’investir davantage dans ce sport et apporter ma contribution au développement et au rayonnement de Bazou dans cette discipline à travers ce club de foot qui est une fierté du peuple Bazou », motive le président Ngatcha. Il indique que la différence à leur niveau se fera sur la professionnalisation, en améliorant les conditions de vie des joueurs, en respect les promesses tenues, « Le minimum promis leur sera toujours donné et ils auront un suivi adéquat, pour ce faire, nous avons bon espoir que tous les fils et filles Bazou mettront la main a la pâte pour accompagner le projet »

Pour Ghislain Tchouwa, l’autre cadre de l’équipe, « l’ ambition qui nous anime est de donner une image footballistique au village Bazou tout en jouant les premiers rôles durant la saison, au long terme bien-sûr ce sera bien évidemment de chercher à monter en elite Two ». De la parole à l’acte, ils ont mis à la disposition de l’équipe un mini bus pour le transport des joueurs, des équipements et matériels pour toute la saison.

Bureau exécutif