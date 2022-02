CAMEROUN :: Minsep-Fecafoot : Vers une discorde sur le maintien de Conceiçao ? :: CAMEROON

Le Comité exécutif de la Fecafoot donne jusqu'à ce vendredi au président de l'instance pour décider du sort à réserver au sélectionneur des Lions indomptables, cinq jours après que le Minsep a décidé de le maintenir sur le banc de touche camerounais.

La sortie du ministre des Sports et de l'Education physique de dimanche dernier à la télévision nationale a semblé chlore définitivement le débat sur le maintien ou non du sélectionneur des Lions indomptables Antonio Conceiçao à la tête de l'équipe fanion de football du Cameroun. Narcisse Mouelle Kombi a été formel en déclarant que « la priorité n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant, en coupant la tête de l'entraîneur ». Que non! Ce qui est désormais convenu d'appeler « affaire Conceiçao » est loin de connaître son apogée.

En effet, le sujet sur l'avenir du technicien portugais avec les quintuples champions d'Afrique était au centre des débats à l'occasion de la session ordinaire du Comité exécutif de de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) tenue le 16 février dernier à Limbe. De cette assise, l'on retient que le bureau exécutif de la Fecafoot donne 72h (lesquelles expirent ce 18 février 2022) au président de l'instance, Samuel Eto'o Fils, pour décider du sort du « sorcier blanc ». Une résolution qui, non seulement vient à nouveau créer le flou sur ce sujet, mais aussi relance le débat sur la gestion de l'équipe nationale de football du Cameroun.

Or, le décret présidentiel de septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des sélections nationales de football du Cameroun se veut clair en son article 3 alinéas 1 et 2 « la gestion administrative, sportive et technique des sélections nationales de football relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football...la gestion financière des sélections nationales de football est assurée conjointement par l'Etat et la Fecafoot sur la base de conventions et textes particuliers ».

Sauf que, Vraisemblablement, l'on est parti pour un bras de fer entre la Fecafoot et sa tutelle avec pour principale pomme de discorde : Antonio Conceiçao. Tout ceci, au cas où Samuel Eto'o Fils et son équipe viennent à prendre une décision allant dans le sens contraire que celui pris par le Minsep.

Il faut préciser que la charte des sports de 2018 au Cameroun confère toute décision à la Fecafoot, après avis favorable du Minsep, notamment sur les questions relatives au recrutement et au limogeage des patrons des sélections nationales de football du Cameroun.