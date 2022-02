CAMEROUN :: Promote 2022: L'Italie et la Casa italia seront présentes :: CAMEROON

L'Italie sera représentée au Salon de l'entreprise et du partenariat de Yaoundé (Promote) qui se tiendra du 19 au 27 février 2022, au palais de congrès de Yaoundé.

Confirmation a été faite au cours de la conférence de presse que l'ambassade d'Italie au Cameroun a tenue en ses locaux à Yaoundé, au quartier Golf. C'était sous le présidium du maître des lieux, FILIPPO SCAMMACO DEL MURGO. Le diplomate transalpin a confirmé la présence effective d"une quarantaine d'entreprises italiennes à Promote 2022. Il a, à cet effet, précisé que la participation italienne à ce rendez-vous économique, était un indicateur de l'intérêt accordé à l'économie du Cameroun par son pays.

Selon ses déclarations, La Casa italiano interviendra dans plusieurs domaines à Promote, à l'instar de l'énergie renouvelable, la mécanisation agricole, le bâtiment, les travaux publics, la santé. "La casa italienne se veut un lieu de rencontres humaines, de transmission de savoir-faire [...] étant donné que le Cameroun et l'Italie entretiennent d'excellents rapports sur les plans économique et politique . Alors la présence d'Italie à la foire prochaine ne vise pas juste le commerce mais plus la multiplication des partenariats", a-t-il précisé. Concrètement, la Casa italia va occuper la zone B H1, du 19 au 27 février 2022 à Promote. Il s'agit d'un salon d'entreprises multi sectoriels organisé au Cameroun, au confluant de l'Afrique Centrale, de l'Ouest sur une base commerciale. Promote rassemble les entreprises de toutes tailles et accueille à chaque édition, plus de 1000 exposants de pays divers.

Rendez-vous est donc pris pour ce samedi, 19 février, pour l'ouverture de Promote 2022 où, les stands italiens, la Casa italia, feront partie des plus grandes attractions de l'événement.