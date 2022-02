CAMEROUN :: 6è Sommet UE- UA: Ngoh Ngoh représentant personnel de Paul Biya à Bruxelles :: CAMEROON

Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand NGOH NGOH, est arrivé à Bruxelles en Belgique hier matin ( jeudi, 17 février 2022 ). Il est le représentant personnel du chef de l'État camerounais Paul BIYA, pour les assises du 6ème sommet Union Européenne ( UE) - Union Africaine ( UA).

Ferdinand NGOH NGOH est à la tête de la délégation camerounaise à ces travaux qui se tiennent les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles, au siège de l'UE. La délégation camerounaise arrivée dans la capitale belge ce matin, est composée du ministre des Relations extérieures, Lejeune MBELLA MBELLA, des ambassadeurs du Cameroun à l'UE et l'UA.

Au menu des travaux, avons-nous appris de l'agenda, travailler pour que l'Europe et l'Afrique puissent renforcer leurs relations, en vue d'une meilleure prospérité. Également au menu des travaux des chefs d'État, chefs de gouvernement et des chefs de délégation, des outils et des moyens en vue de la stabilisation du volet sécuritaire.