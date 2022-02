CAMEROUN :: CAN TOTAL ENERGIES 2021 : UCB le grand Gagnant :: CAMEROON

La Can 2021 est terminée et le bilan est là . Un bilan plutôt avantageux pour certains acteurs comme l’Union Camerounaise de Brasseries qui a su tirer son épingle du jeu . Partenaire officiel de la compétition qui s’est déroulée du 09 Janvier au 06 Février 2022 au Cameroun, UCB a tenu la dragée haute au grand bonheur des camerounais dont la marque fait la fierté.

L’Union Camerounaise de Brasseries a eu la merveilleuse idée de devancer les autres et de tisser ce partenariat avec la CAF qui l’a mis à un standing fort appréciable et surtout enviable par les autres entreprises Brassicoles.

Justesse et Discrétion

Ah oui, on peut dire que UCB a créé la surprise de cette CAN. Absent du dernier championnat d’Afrique des nations (CHAN) organisé au Cameroun, personne ne voyait un tel retournement de situation et n’aurait imaginé un seul instant que l’entreprise 100% Camerounaise était si ambitieuse. L’annonce de ce partenariat avec la CAF qui faisait de KADJI BEER la bière officielle de la CAN Total énergies 2021 a créé comme une bombe dans la sphère brassicole et chez les concurrents. Celui-ci considéré comme petit poucet a prouvé qu’il est seulement discret et qu’il peut être puissant et frapper ou on ne l’attend pas. L’Outsider peut-on dire, a vaincu les autres. « UCB a fait fort » clamaient haut et fort les camerounais car la toile s’est enflammée après cette annonce.

On ne peut pas cacher que la nouvelle a ému les Camerounais qui n’ont pas arrêté de manifester leur joie et d’adresser des messages d’encouragement et de félicitation à l’endroit de l’Union Camerounaise de Brasseries qui a hisser haut le patrimoine nationale et a permis la valorisation du made in Cameroon lors de cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. C’était donc un exploit, et une grosse surprise.

Une Leçon

Il n’y a rien à dire, c’est une grosse leçon faite par UCB à ses concurrents dont certains ont souvent été très visibles ors des événements sportifs en Afrique. Le partenariat entre UCB et la CAF prouve à quel point tout a été préparé et on ose croire que l’entreprise s’est faite tout petite pour pouvoir frapper au moment venu et au bon moment. UCB sort donc vainqueur en remportant le titre de sponsor officiel de la CAN faisant de ses produits les produits les plus consommé lors de cette CAN au Cameroun.