CAMEROUN :: Quatre personnes tuées par Boko Haram à Gaboua :: CAMEROON

Les assaillants ont également pillé le marché du village et des concessions bien ciblées.

D’après des informations concordantes, des membres du groupe terroriste Boko Haram ont mené une incursion dans le canton de Gaboua, dans l'arrondissement de Koza, département du Mayo-Tsanaga dans la nuit du 14 au 15 février 2022 aux environs de 23 h. Ces hors-la-loi, venus en grand nombre y ont tué 4 villageois dont deux jeunes avant de piller le marché du village et quelques concessions dûment ciblées au passage.

«Ils sont plus d'une centaine d'assaillants de Boko Haram qui ont ciblé des boutiques au marché de jeudi à Gaboua. Ils ont d'abord instauré la terreur en tuant deux pères de famille et deux jeunes hommes dans des maisons bien ciblées et ont procédé aux scènes de pillage. Ils ont emporté du bétail, des motos et autres objets qu'ils ont jugé utiles », explique André Tchamaya, un habitant de Gaboua. Cette incursion de Boko Haram à Gaboua intervient au lendemain d'un autre raid meurtrier des terroristes à Douval, dans l'arrondissement voisin de Mayo-Moskota.

Un homme, le nommé Bava Ketouwé, âgé d'une cinquantaine d'années a été abattu par les assaillants. A en croire des témoignages concordants des populations du canton de Gaboua, il y a comme un phénomène de regain d'incursions de Boko Haram dans plusieurs villages frontaliers des arrondissements de Mayo-Moskota et de Koza dans le département du Mayo-Tsanaga. Visiblement affaiblis et en manque de ressources alimentaires, les éléments de Boko Haram multiplient les incursions afin de se faire du butin et de reconstituer leur arsenal de guerre.