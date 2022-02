CAMEROUN :: Invitation à un séminaire spécial sur le thème: Active tes talents pour manifester ta destinée :: CAMEROON

C’est le thème du séminaire spécial organisé au campus Impact Centre Chrétien de Yaoundé situé à côté de la station service Neptune Oil Manguier animé par Serge AZEBAZE, chef d'entreprise basé à Boissy en France et par ailleurs Pasteur dans la communauté Impact Centre Chrétien France.

Ce colloque différent des autres séminaires sera totalement libre et gratuit pour permettre à un grand nombre de bénéficier des astuces pour booster leurs entreprises. Il s'adresse aux hommes et femmes d'affaires, aux entrepreneurs de tout rang, aux étudiants et à tous les chrétiens.

Enseignant d’IEBI, le Chef d’entreprise et Pasteur Serge AZEBAZE vient au Cameroun selon la mission confiée par le Seigneur Jésus-Christ ; délivrer et libérer les hommes et femmes sur le plan spirituel et financier.

Ce séminaire sera l'occasion aux participants d'acquérir les conseils entrepreneuriaux et les clés pour booster la croissance de leurs entreprises par la direction l'Esprit de Dieu.

Du vendredi 18 au dimanche 20 février 2022, le public est attendu vendredi à 18h, samedi à 14h et dimanche 08h et 11h ou sous réservation au numéro 6 91 71 66 65.