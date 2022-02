POLITIQUE: LE LIEUTENANT-COLONEL PAUL-HENRI DAMIBA PREND LES COMMANDES DU BURKINA FASO.

Le Lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a été investi Président du Faso, Chef de l’Etat et de chef suprême des forces armées ce mercredi dans les locaux du Conseil Constitutionnel et devient ainsi le neuvième président du Faso dans l’histoire du Burkina.

Face aux juges du conseil constitutionnel et devant le peuple burkinabè, Paul-Henri Damiba, lors de sa première allocution en tant que Président du Faso, Chef de l’Etat et de Chef suprême des forces armées, a réaffirmé sa volonté de restaurer l’intégrité du territoire national, la priorité parmi les défis auxquels le pays est confronté selon lui.

« La restauration de l’intégrité de notre territoire, priorité absolue, passera par une réorganisation de l’ensemble des forces combattantes, afin de les rendre complémentaires et inter- opérables pour un maillage efficient du territoire national », a déclaré le Président Damiba.

Pour arriver à vaincre l’hydre terroriste, le Président Damiba appelle les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) à enthousiasmer la population à travers leur combat.

« Nous qui sommes en première ligne de ce combat, il nous faut donner à nos populations des raisons d’espérer ; il nous faut leur insuffler notre rage de vaincre ; il nous faut leur donner l’envie de s’engager à nos côtés et de nous soutenir de toutes leurs forces », dit-il, car « il nous faut redonner à ces milliers de personnes déplacées internes le droit de rêver. Nous avons le devoir de leur rendre le droit de retourner chez eux, de cultiver leur terre, de nourrir leurs familles et de créer un avenir pour leurs enfants ».

Selon le nouveau Président investi, le chantier de la sécurité est déjà entamé avec la création du Commandement des Opérations du Théâtre National (COTN), une structure chargée de redynamiser la connexion entre la fonction renseignement et les opérations sur le terrain.

« Mais pour véritablement et définitivement prendre le dessus sur l’ennemi, il faudra, pour l’amour que nous portons pour notre pays, se révolter et se convaincre qu’en tant que Nation nous avons plus que ce qu’il faut pour gagner cette guerre », a ajouté le Président Paul-Henri Damiba.

Paul-Henri Damiba est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2021 à suite à un putsch qui a renversé le Président Roch Kaboré.