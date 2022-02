EN 2020 LE NIGER A EU 146 MILLIARDS DE FCFA DE RECETTES POUR LES EXPLOTATIONS D'URANIUM

Exploitée depuis 1978, la plus grande mine d’uranium souterrain au monde a ferme au Mali, le site est dans une phase de réaménagement qui va durer dix ans, qui sera suivi pendant cinq ans au moins d’un monitoring environnemental de ces travaux.

Ce site représentait plus d’un tiers de la production moyenne du Niger, qui est de 3 000 tonnes par an, répartie en 1 100 tonnes pour la Cominak et 1 900 tonnes pour la Somaïr. Cominak est détenu à 59 % par Orano ex Areva (France),31 % par SOPAMIN (Etat du Niger) et 10 % par ENUSA (Empresa National del Uranio SA, Espagne).Cominak c’était 617 salariés et 630 sous-traitants , la vile d’Arlit est touchée par cette fermeture.



Somair produit 2000 à 2500 tonnes d’uranium par an, les actionnaires Orano Cycle : 64 % et l’état du Niger SOPAMIN : 36 %. La production d’uranium du Niger qui a connu un pic en 2012 (4770 t) avant de chuter à 3992 en 2014.

En dépit d’un rebond en 2015 avec 4 115 t, elle reste caractérisée depuis par une baisse régulière. Cette baisse aura atteint un pic après la fermeture de la mine d’Arlit, 20904 tonnes en 2020 contre 2923 en 2019.