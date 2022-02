CAMEROUN :: Unisport du Haut-Nkam: l’assemblée générale élective tourne au vinaigre :: CAMEROON

Avec la révolution qu’apporte Samuel Etoo et la nouvelle équipe de la Fecafoot toutes les équipes se réveillent pour faire revivre le football camerounais.

La semaine dernière l’assemblée générale élective d’Unisport de Bafang a tourné au vinaigre du fait des tensions entre les supporteurs qui ne veulent plus entendre parler du président sortant, et ce dernier qui souhaite briguer un nouveau mandat. Les travaux annoncés à 14 heures, se sont finalement tenus autour de 18 heures

Le Préfet du Haut-Nkam, monsieur Lanyuy Harry qui présidait ces travaux très tendu finira par les suspendre, reportant à une date ultérieure.

"Depuis trois ans qu’il est à la tête de l’équipe, c’est la première fois que je le vois or je suis prostitué des terrains de football quand Unisport joue ", s’est insurgé Jean Pierre Kameni, alias JPK, membre influent du Comité de soutien de l’Unisport du Haut-Nkam à Douala relaye par Footazimuts, “Je ne me rappelle pas de la dernière fois que je l’ai vu. Malgré toutes les difficultés qu’on a eues au cours de la saison, on ne l’a jamais senti au chevet de l’équipe “, renchérit un joueur du club.

"J’ai hérité d’un club moribond sur le plan financier et jusqu’à preuve de contraire, c’est moi qui use de mes stratagèmes pour permettre à l’équipe d’avancer ".S’est défendu le président sortant.



Le président sortant a quitté la salle encerclé par un groupe de fanatiques qui réclamaient sa démission immédiate, il a été sauvé par l’intervention d’une dizaine de policiers qui sont venus l’exfiltrer alors qu’il recevait des coups de poings.