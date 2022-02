MONDE ENTIER :: Quels sont ces films qui nous donnent envie de jouer ? :: WORLD

Ces dernières années, les films se sont amusés à traiter bien souvent de sujets autour de l'univers du jeu, du divertissement et de la compétition, que ce soit au cinéma ou en série. Il y en a eu pour tous les goûts, avec plus ou moins de réussite dans ce domaine, il faut bien le reconnaître ! Retour sur ces films qui nous donnent envie de jouer !

Les films Tomb Raider

Après deux films avec la célèbre actrice Angelina Jolie (en 2001 et 2003), c’est au tour d’Alicia Vikander de se glisser dans la peau de Lara Croft, l’aventurière qui n’a peur de rien. Sans proposer une lecture complètement nouvelle du personnage ni un film qui va changer le cours du cinéma, les deux films (2028 et 2021) s’étaient révélés plutôt réussi. Suivant les traces du jeu lancé en 2013, les films Tomb Raider sont donc revenus sur grand écran en nous offrant une héroïne, Lara Croft nouvellement vulnérable et des films qui sont un hommage touchant à l'un des meilleurs jeux de sa génération. Tomb Raider marque certainement un moment décisif pour les films de jeux vidéo : ne se contentant plus d'être gardés dans l'ombre, les films sont une entrée en force dans le monde du jeu vidéo qui pourrait ouvrir la porte à encore plus de trésors de jeux en ligne. En jeu vidéo, Tomb Raider vous permet d'incarner la jeune Lara Croft et vous allez devoir survivre sur une île à la suite d'un naufrage. Pour ce faire, vous devrez vous alimenter, chasser mais aussi faire attention aux menaces qui planent sur vous ! De nouveaux jeux en ligne ont vu le jour ces dernières années autour de l’univers Tomb Raider, pour le plus grand plaisir des passionnés du jeu.

La saga Ocean’s Eleven

Le premier film sorti en 2001 Ocean’s Eleven a fêté le vingtième anniversaire de sa sortie dans les salles de cinéma. Ce film de braquage, remake de L'Inconnu de Las Vegas, a fait la prouesse de réunir à l'écran des pointures du cinéma hollywoodiens, comme Brad Pitt, Georges Clooney et bien d’autres encore. Onze amis de longue date décident de braquer cinq casinos de Vegas et cela au cours de la même nuit. Depuis la sortie de ce premier film il y a 20 ans, trois autres films autour de l’univers du monde du casino ont vu le jour avec la même bande d’amis. Les films Ocean’s ont donc marqué des générations entières grâce à leurs braquages bien orchestrés et toujours très ingénieux. La saga a surtout donné envie à de nombreux téléspectateurs de découvrir davantage l’univers du jeu et particulièrement celui des casinos. Les Jeux casino en ligne se sont beaucoup développés au cours de ces dernières années, et on parie que le succès des films de Steven Soderbergh n’y est pas pour rien ! Casino Belgique vous permet de jouer à vos jeux préférés sans même avoir à sortir de chez soi. Pas besoin de braquer une banque pour gagner de l’argent au casino !

Mortal Kombat 1995

Pour de nombreux fans, Mortal Kombat 1995 était l'un des premiers films de jeux virtuels légitimes et réussis. Un spectacle rempli d'action et d’aventure, avec une bande-son inoubliable et une véritable affinité pour le jeu qui l'a inspiré. Le film capture la simplicité du jeu de combat d'arcade de Midway, avec des personnages et des slogans familiers. Il présente des arts martiaux habilement chorégraphiés, dans une intrigue vaguement inspirée de la fantaisie. Mortal Kombat est encore diffusé et disponible sur Netflix et disponible en ligne sur Amazon, Google Play, iTunes et bien d’autres encore. Des films qui ont donné des idées à de nombreux fabricants de jeux vidéo.

Silent Hill

L'un des films de jeux vidéo certainement les plus acclamés par la critique, est le film Silent Hill. L'adaptation de ce long-métrage transforme le jeu d'horreur effrayant en un film effrayant. Radha Mitchell joue le rôle d'une mère à la recherche de sa fille disparue dans la ville hantée de Silent Hill. Plus elle explore la ville, plus elle plonge dans un monde cauchemardesque, avec des personnages et des images tirés du jeu. C'est un film surréaliste et dérangeant qui suit la logique imprévisible d'un rêve. Dans ce cas précis, c’est donc bien le jeu vidéo qui a inspiré le film et non l’inverse. Le succès des jeux Silent Hill était tellement énorme que le cinéaste Christophe Gans a rapidement vu une opportunité de faire perdurer la marque Silent Hill en l’adaptant au cinéma.

Sonic

Là encore, c’est le jeu vidéo qui a inspiré le film ! Après de nombreuses années à essayer d'amener le personnage principal de Sega sur grand écran, Sonic The Hedgehog est devenu film à succès en 2020, avec son mélange d'action, de science-fiction et de comédie loufoque. Ben Schwartz exprime le personnage bleu hyperactif, avec Jim Carrey dans le rôle de l'ennemi de longue date de Sonic, le Dr Robotnik. C'est un film familial qui n'innove pas, mais qui trouve toujours un moyen de placer efficacement Sonic dans le cadre d'un blockbuster qui plaît au public. Sonic the Hedgehog est encore disponible sur Amazon Prime Video et bien d’autres plateformes. Les jeux Sonic ont toujours connu un grand succès et pour ceux qui connaissent le film mais qui n’ont jamais essayé le jeu en ligne, on vous le promet, vous ne serez pas déçus !

Casino Royale

Un autre film culte autour de l’univers du casino fait partie de la saga James Bond, Casino Royale. Un film qui porte bien son nom puisque la scène centrale se déroule au casino et on peut voir l’agent 007 face au Chiffre dans une partie de poker endiablée. Le plus grand duel de James Bond au cinéma a bien eu lieu sur une table de Poker. Et surtout, le film a su créer de l’intérêt pour le poker chez de nombreux téléspectateurs qui ont développé une grande passion autour du jeu. Le poker est un savant mélange de compétence, de chance, d’endurance et de mentalisme ou la stratégie de jeu devient centrale. Tous les coups sont permis, bluff ou intimidation, le poker n’est en aucun cas un jeu de hasard. Comme le Chiffre qui a finalement perdu sa partie face à 007, on sait bien qu’avoir les bonnes cartes n’est pas suffisant au poker, il faut le talent de James Bond pour gagner ! Le poker en ligne est devenu une activité très fructueuse et prisée par de nombreux passionnés. Il est donc possible de gagner beaucoup d’argent sans avoir à sortir de chez soi ! Plus besoin de se rendre dans un casino terrestre !