CAMEROUN :: Lycée de Bipindi: Le personnel administratif armé contre les déviances :: CAMEROON

C’est au cours de la semaine de la jeunesse, que les élèves de cet établissement du département de l'Ocean ( région du Sud Cameroun), ont été sensibilisés sur les conséquences des orgies sexuelles, la consommation de la drogue.

Les orgies sexuelles, l’utilisation des porte-monnaie magiques, des bracelets magiques, les affronts, les violences à l’endroit des enseignants et même de certains élèves, la détention par les élèves de fortes quantités de cannabis dans l’enceinte des établissements, le tabagisme, sont là, les déviances qui ont cours dans les établissements scolaires de nos jours. Ceux de la région du Sud, dans le département de l’Océan, ne sont pas en reste. «Depuis ces trois dernières années, les établissements scolaires dans la ville de Bipindi connaissent des pareils phénomènes », affirme Joseph Eric AYISSI, surveillant général au lycée de Bipindi.

Au cours de la semaine de la jeunesse, les responsables de cet établissement scolaire ont profité pour sensibiliser leurs élèves sur ces maux qui minent leur environnement. Objectif : réduire la consommation des stupéfiants par les jeunes et la violence en milieu scolaire. Pour ce faire, ils ont par le biais de Promotion des valeurs au Cameroun ( Provac), sensibilisé par des exposés sur les risques et les conséquences de ces maux. « Une sexualité précoce et non contrôlée expose les jeunes à des infections pouvant causer des maladies incurables. Chez les jeunes filles, les grossesses non désirées vont mettre en péril leurs études, perturber le quotidien en famille et fragiliser la paix dans la communauté. Accepter un porte-monnaie magique, c’est devenir membre d’une secte diabolique et perdre sa vie après un bonheur éphémère », a rappelé le Pr Bertin NYEMB, président de Provac. Une Association qui à travers ses experts, a mis son expérience et son savoir-faire au service du personnel enseignant et du personnel administratif, pour qu’ils sachent inciter les apprenants à respecter les valeurs. Un accent particulier a été mis sur l’éducation aux valeurs sociétales et républicaines qui, selon ces éducateurs, ont malheureusement tendance à disparaitre dans les mœurs de la jeunesse.

Les échanges se sont achevés dans la convivialité avec des élèves qui, ont montré un intérêt majeur en décidant spontanément de tout faire pour fustiger la consommation des stupéfiants dans leur cercle d’amis. « C’est la drogue qui nous pousse à commettre certaines bêtises, comme bagarrer. Nous sommes conscients de cela », a avoué un des apprenants. Ils se disent prêts à adhérer au club des valeurs que l’établissement a jugé utile de mettre sur pied. Ces clubs existeront aussi dans d’autres établissements de la ville, avec le concours de l’autorité administrative de cette circonscription. Ils joueront le rôle de gendarme, en vue de primer les élèves qui se démarqueront positivement, sans tomber sous le coup des fléaux évoqués. Ces derniers bénéficieront de : l’octroi des bourses scolaires, des prix spéciaux et des distinctions.