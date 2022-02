Les places fortes du poker en Afrique :: AFRICA

Le poker est un jeu très populaire qui est parvenu au fil des années à séduire des amateurs dans le monde entier. En Afrique, plusieurs casino propose ce jeu, organisant parfois de beaux tournois.

Casino Terrou-Bi, une des places fortes du jeu à Dakar

Le Casino Terrou-Bi constitue une salle de jeux très feutrée. On peut y jouer à différents jeux comme la roulette, le BlackJack, l’ultimate Poker. On peut aussi se divertir aux tables de Stud-Poker ou de Texas Hold’em. Il y a aussi plus de 100 machines à sous. Le Casino est situé dans un hôtel de standing, face à l’Océan Atlantique. L’établissement est implanté à quelques encablures du centre-ville. Le lieu est très confortable et compte aussi différents restaurants et des piscines. La plage est à deux pas.

Le casino est fréquenté par de nombreux touristes et aussi des clients locaux. Venir jouer dans un casino, c’est toujours éprouver de belles sensations et pouvoir vibrer aux tables. Les montées d’adrénaline sont toujours fortes. Il existe différents types de roulette. Si vous voulez en savoir plus et connaître les différentes roulettes de casino ici , n’hésitez pas.

Un festival prestigieux en mai 2022 au Casino Plaza

Autre établissement très prisé des amateurs de poker, le Casino Plaza de Dakar. Du 13 au 22 mai, un festival très prestigieux va y être organisé : il s’agit d’une étape des WSOP Circuit. C’est une première dans un pays d’Afrique subsaharienne. De nombreux joueurs africains mais aussi européens se rendront sur place pour cet événement. Le poker de tournoi est très particulier, on peut retrouver l’esprit du sport. Les joueurs qui seront en lice sur les différents tournois de ce festival tenteront de décrocher les fameuses bagues. Le casino a déjà eu l’occasion d’organiser un Big Marvellous Poker Tour qui avait été un beau succès.

Tout au long de l’année, le Casino Plaza de Dakar propose aussi une offre de jeux très large avec du cash game, mais aussi des machines à sous. Le cadre du casino est très agréable et permet de jouer dans les meilleures conditions.

Les casinos en ligne ont la cote

Avec le confinement en 2020, les sites de casino et de poker en ligne ont connu un engouement dans le monde entier. Il faut dire que les établissements physiques ont dû être fermés à cette occasion. De nombreux amateurs voulaient continuer à jouer. Sur les plateformes de casino en ligne, on peut jouer à des machines à sous ou du live casino. Les sites de casino proposent souvent de nombreux bonus pour séduire les joueurs. Il faut bien regarder les conditions pour pouvoir bénéficier des bonus qui peuvent se faire avec ou sans dépôts. Pour mettre de l’argent, plusieurs moyens sont disponibles.

Il faut dire que ce secteur est vraiment très concurrentiel. Les sites de casino virtuel travaillent avec des éditeurs de jeux qui passent du temps pour concevoir les produits les plus aboutis. L’idée est de proposer l’expérience de jeu la plus optimale. Trouver des sites de casino fiable et sérieux n'est pas toujours simple. Plusieurs sites proposent des revues pour passer au crible les différents sites de casino en ligne. Les points positifs et les points négatifs y sont listés. La plupart des sites de casino en ligne dispose d’un service client pour répondre aux questions des joueurs.

Avant de jouer sur un site de casino en ligne, il ne faut pas hésiter à se rendre au niveau de la rubrique FAQ pour en savoir plus. Ces derniers mois, beaucoup de streameurs proposent à des fans de partager leurs sessions sur Twitch. Ainsi, les amateurs de casino en ligne peuvent suivre les gros joueurs perdre ou gagner de très grosses sommes en direct. Il est important de jouer de manière responsable et évidemment, il ne faut jouer que des sommes que l’on peut se permettre de perdre. Même si les joueurs espèrent tous pouvoir décrocher le jackpot et empocher un très gros gain qui change la vie.

Casino Es Saadi, un casino en vue

A Marrakech, le Casino Es Saadi représente la place forte du poker au Maroc. Des tournois y sont régulièrement organisés. Le casino a déjà accueilli de prestigieux de prestigieux événements comme les WSOP Circuit ou le fameux World Poker Tour. Les amateurs de beau jeu ont même pu suivre les tables finales qui étaient souvent télévisées. C’est toujours un magnifique spectacle que de suivre ces parties.

Marrakech est une ville qui dispose de nombreux atouts avec son formidable patrimoine mais aussi ses restaurants et ses lieux nocturnes. On peut aller visiter des lieux comme les Jardins Majorelle ou le Musée Yves Saint-Laurent. Marrakech possède aussi un autre casino prestigieux, celui de la Mamounia. Des parties de poker y ont souvent lieu. Les autres jeux de tables sont aussi disponibles.