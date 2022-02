CAMEROUN :: Éducation de base: Un haut responsable relevé de ses fonctions pour "insubordination notoire" :: CAMEROON

La décision intervenue le 14 février 2022, est du ministre de l'Education de base, Laurent Serge ETOUNDI NGOA.

Une décision qui démet de ses fonctions, l'expert en Suivi-evaluation au sein de l'unité de Gestion et de Coordination pour le Programme C2D Éducation. Aussi Marcel NZIÉ a-t-il été remplacé dans une seconde décision signée du ministre de l'Education de base, par Yvette MPESSA, professeure des écoles normales d'instituteurs.

Marcel NZIÉ, nous apprend la décision, a subi les foudres du Prof. Laurent Serge ETOUNDI NGOA, pour " insubordination notoire et légèreté dans l'accomplissement de sa mission". L'unité de gestion et de Suivi-evaluation et de Coordination du C2D est chargée de la mise en œuvre sectorielle en matière d'éducation de base, la contractualisation des instituteurs, et de la qualité de l'offre en éducation dans les Zones d'éducateur prioritaire, à l'appui de l'enseignement privé.