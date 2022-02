CAMEROUN :: Proparco et Afriland First Bank s'accordent :: CAMEROON

La convention de deux ans renouvelable a été signée le 3 février dernier à Douala par Alphonse Nafack, Administrateur Directeur Général d’Afriland First Bank et Remy RIOUX, Directeur General du groupe AFD.

Afriland First Bank pourra ainsi émettre des instruments du commerce international pour des montants allant jusqu’à 15 millions d’euros. Ce premier partenariat entre les deux institutions permettra de soutenir le financement des importations au Cameroun. Leader au Cameroun, Afriland First Bank appartient à un réseau International présent en Afrique, en Europe et en Asie et qui finance des opérations de trade finance des grandes entreprises et des PME sur l’ensemble du continent.

La signature de cette convention intervient dans le cadre du programme de garantie des transactions de Trade Finance lancé en 2017 par Proparco afin de soutenir le développement du commerce dans ses zones d’intervention. « En garantissant les instruments de Trade Finance des banques partenaires auprès de leurs correspondants bancaires, Proparco sécurise les transactions et facilite le développement des relations commerciales entre importateurs et exportateurs. Proparco peut ainsi intervenir dans des juridictions qui ont des besoins élevés en produits importés mais qui souffrent d’un manque de financement en raison de contraintes de collatéral sévères appliquées par les banques confirmatrices», déclare Audrey MAIGNAN, Directrice Régionale – Afrique Centrale chez Proparco.

Ce projet a un impact significatif car il soutient la banque sur les marchés internationaux et encourage les banques étrangères à accroître leurs opérations de Trade Finance avec Afriland First Bank et ses clients locaux. Ce qui fera dire à Pierre KAMMOGNE, Directeur Institutions Financières et Trésorerie chez Afriland First Bank qu’«Avec la signature de cette garantie d’opérations avec PROPARCO, Afriland First Bank passera à 20 le nombre de partenaires internationaux pour un cumul de lignes de Trade finance de 222 millions d’euros (146 milliards de F CFA). Dans un environnement caractérisé par le de- risking des banques africaines sur le plan international, Afriland First Bank s’entoure chaque jour des moyens et partenaires internationaux de renom afin de satisfaire sa clientèle sur les opérations internationales».