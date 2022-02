GROSSE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ EXPRIMEE PAR L'ASSOCIATION NDE PARIS FRANCE AUTOUR NOËLA ET SA FAMILLE

Dès l'annonce du décès de l'adolescente, la grande famille Ndé Paris France conduite par son charismatique président Thierry TCHAGA n'a pas perdu de vu sur l'essence même de la solidarité.

Une solidarité concrète et manifeste comme se veut la tradition en pays Bantou.Nuit et jour, les membres de ladite association étaient au chevet de Valérie mère de Noëla et de toute la famille pour apporter du réconfort et du soutien. Ce qui explique ce mot du président Tchaga à l'endroit de tous ses membres.

TRÈS CHER, TRÈS CHÈRE, MEMBRE DE CETTE FAMILLE DE CŒUR, À VOS DIFFÉRENTS RANGS RESPECTIFS,



Depuis, le décès survenu le 13 Janvier dernier de notre fille NOËLA, nous n’avons pas ménagé nos efforts, animés simplement par les tambours de notre cœur, le choc, l’émotion et l’incompréhension suscités par cette disparition soudaine.

Nous nous sommes tour à tour succédés pendant un mois chez notre Soeur Valérie et ainsi nous avons construit autour d’elle une chaîne de Solidarité et d’Amour.

Cette chaîne, croyez-moi sans précédent dans notre famille, lui a apporté la chaleur nécessaire pour trouver des forces et ainsi affronter cette brusque tragédie.

Malgré la jeunesse de notre Association, il n’est plus un secret pour personne que ceci est désormais inscrit dans notre ADN.

Notre présence massive le Vendredi 11 et le Samedi 12 Février 2022 à la Mise en Bière, à la Messe et à l’enterrement a été encore une occasion de faire valoir notre élan d’AMOUR et de SOUTIEN SANS FAILLE, valeurs de base de notre département en général et celles de cette généreuse famille en particulier.

Nos divers dons, nos reportages photos et vidéos, nos articles de presse, relayés en boucle par nos soins dans nos réseaux de communication, ont permis d’immortaliser ces moments certes de grande tristesse, mais plein d’AMOUR et d’UNION SACRÉE.



Notre générosité sans faille avec l’appui de nos Nouveaux Membres toujours croissant, a permis de collecter une somme financière non négligeable remise à notre Soeur Valérie ce même samedi 12 février 2022.

NOTRE SOEUR À TRAVERS MOI, VOUS TRANSMET SON INFINI REMERCIEMENT ET SON ATTACHEMENT À NOTRE FAMILLE NPF VIP.

Mon sentiment ce jour est naturellement un sentiment de Fierté et de Reconnaissance.

Encore TOUTES MES FÉLICITATIONS au groupe Ndé Paris France.

Nous resterons toujours dignes et fidèles à nos valeurs.

Enfin, nous resterons toujours

concentrés pour ne pas perdre de vue que nous devons nous améliorer et nous renouveler sans cesse pour nos enfants .

Et que ça reste à jamais à eux de nous enterrer.

C’est ainsi que nous hisserons toujours plus haut les couleurs de notre Département du NDÉ et de notre Association en particulier, ceci pour l’avancement de nos œuvres.

Le Président,

Thierry Serge TCHAGA NGATCHA.