Vos problèmes me tiennent à cœur. Est la trame du discours de Paul Biya à la jeunesse le 10 Février 2022. Un appel lancé pour le soutien à la jeunesse dans toutes ses variantes. Un appel qui va en droite ligne de l’action sociétale du groupe Intelcia basé à Douala dont le top management a volé au secours de la jeune Destiny.

Le président de la République a rappelé que les difficultés et aspirations de jeunes compatriotes figurent parmi les grandes priorités du septennat des ‘’ Grandes Opportunités ‘’. Se réapproprier nos valeurs sociétales et républicaines. Une illustration vient du groupe Intelcia qui a entrepris de sauver la jeune fille Destiny, agée de 6 ans victime d’une chute du 3 eme étage de son immeuble d’habitation à Douala. Transportée aux urgences de l’Hopital, Le bilan sera lourd 3 fractures crâniennes, perte de sang par les oreilles, la bouche, les yeux, et le nez. Transférée en réanimation, la petite Destiny y séjournera une dizaine de jours toujours en soins intensifs en état d’inconscience. Deux semaines après son admission aux soins intensifs, elle reprendra conscience et une opération sera programmée.

Face aux factures de soins dont le montant était assez coûteux, Landry Stallone, sa mere n'ayant pas suffisamment de moyens nécessaires pour gérer l'hospitalisation, l'opération et le matériel demandé, se rapproche de ses managers afin de solliciter une assistance.

Le top management d'Intelcia et l’ensemble des collaborateurs se sont mobilisés pour lui apporter le soutien nécessaire. DESTINY a été opérée le 06/12/2021 de 10h à 18h et est restée hospitalisée jusqu’au 28/12/2021. Elle suit actuellement des séances de rééducation et des visites médicales de contrôle. Le pire est derrière et la petite Destiny se porte bien.

Nous avons reçu la petite Destiny sur site le 08/02/2022. Landry Stallone a tenu à nous l’emmener afin de nous la présenter en bonne santé et de remercier la famille Intelcia.

A propos Intelcia

Acteur global de l’outsourcing, Intelcia accompagne ses clients depuis 20 ans dans l'externalisation de leurs opérations, en conjuguant talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure et des compétences aux standards internationaux. Afin de permettre à ses clients

de se concentrer sur leurs enjeux et cœur de métier, Intelcia propose une offre globale on shore, Near shore et offshore autour de 4 pôles de solution : Gestion de la relation client, externalisation de solutions IT, BPO (Business process outsourcing) et services digitaux. Présent en Europe, en Afrique et en Amérique, à travers 18 pays, le groupe compte actuellement près de 35000 collaborateurs répartis sur 72 sites.

Depuis 2016, Intelcia compte le Groupe Altice parmi ses actionnaires, sur lequel il s’appuie pour accélérer sa croissance à l'international.