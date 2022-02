CAMEROUN :: Assemblée nationale : Le secrétaire général finalement limogé :: CAMEROON

Accusé de fautes lourdes, Gaston Komba a été relevé de ses fonctions par le président de la chambre basse du Parlement, Cavaye Yeguié Djibril.

On connaît depuis le 12 février dernier l’épilogue de la relation brouillée entre le président de l’Assemblée nationale (Pan), Cavaye Yeguié Djribril, et son (ex) secrétaire général (Sg), Gaston Komba. Celui-ci a purement et simplement été relevé de ses fonctions pour « fautes lourdes ». C’est la teneur de l’arrêté signé du président de l’auguste chambre, à l’issue d’une réunion restreinte du bureau ce weekend. En son article 2, la décision du Pan désigne formellement Abdoulaye Daouda, Sg adjoint de l’Assemblée nationale, pour la gestion des affaires courantes en attendant la nomination d’un nouveau Sg.

Si l’arrêté de Cavaye Yeguié Djibril ne donne pas de détails sur les faits constitutifs de « fautes lourdes » commises par son désormais ex Sg, un extrait du discours à lui attribué lors de la réunion du bureau trahit l’impossible réconciliation entre les deux hommes. « J’ai été amené à saisir le chef de l’État pour lui dire clairement que je ne travaillerai plus, que nous ne travaillerons plus avec l’intéressé. C’est pourquoi le principal ordre du jour du bureau est de relever monsieur Gaston Komba de ses fonctions de Sg de l’Assemblée nationale dans l’attente de la nomination d’un nouveau Sg de notre chambre. Vous le savez très bien que c’est le chef de l’État qui nous l’avait proposé et nous l’avons élu », peut-on suivre.

Dans l’audio qui porte sa voix, Cavaye Yeguié Djibril est catégorique, éprouvant un certain dégoût et dédain à l’endroit de l’intéressé. « Aujourd’hui, monsieur Komba est devenu un opposant. Nous ne pouvons plus travailler avec lui. Je voudrais vous le dire pour le déplorer que l’image de l’institution et de son chef est écornée et trainé dans la boue chaque jour qui passe par le seul fait d’un fonctionnaire irrespectueux, méprisant et véreux qu’on avait cru utile d’aider en son temps en le repêchant d’une élection législative perdue, où il a été littéralement battu sur le terrain pour le hisser à ce poste ».

À écouter l’extrait, le Pan digère mal les interventions de Gaston Komba dans les médias. Il l’accuse d’ailleurs au passage de vilipender et salir sans cesse [notre] chef d’Etat, le patron du parti et moi-même votre serviteur ». D’autre part, « la gestion financière du Sg est catastrophique et chaotique, avec une gabegie sans précédent, qui exige que des comptes soient rendus ». Séance tenante, le Pan propose à ses collègues du bureau, limoger le mis en cause. Dans la salle, personne ne fait objection, le monologue est acté. Avant de lever la séance, Cavayae Yeguié Djibril promet d’autres nominations, « afin d’assainir définitivement notre chambre. L’Assemblée nationale n’a jamais connu pareille situation ».

Nommé en avril 2020, Gaston n’a pas pu sauver les meubles, ceci, malgré l’intervention des chefs traditionnels (une trentaine) de la région du Littoral, menés par le député Albert Dooh Collins, pour intercéder auprès du Pan pour épargner leur « fils».