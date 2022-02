« Stella Kamnga est une poubelle. »

Confier le micro à une gamine qui n’a pas encore des dents, peut provoquer des conséquences fâcheuses lorsqu’elle prend la parole en public. Heureusement que nous sommes dans un pays de droit et de liberté. Je tiens à exprimer publiquement mon respect pour ceux qui ont le courage de prendre la parole pour dénoncer sous toutes ses formes les injustices de notre siècle.



Notre monde, aujourd’hui, demande des leaders courageux, pétris de valeurs comme Franklin Nyamsi Wa Kamerun, qui travaillent sur le respect des droits fondamentaux de la personne humaine, et particulièrement, ceux des femmes dans une Afrique marquée durement par son passé. Nous devons lutter de toutes nos forces pour faire face à toute atteinte à la dignité d’un être humain, à plus forte raison pour un pays ou un continent !



C’est pourquoi, j’ai toujours écrit contre toutes formes de violences que l’on puisse exercer à l’encontre de l’espèce humaine en général et des femmes en particulier. Notre société africaine a besoin de l’équité de genre qui posera les jalons de son épanouissement.



Une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, montre la jeune Stella Kamnga, camerounaise d’origine, proposée de façon indigne la recolonisation de l’Afrique. Au cours de cet entretien à bâtons rompus, elle fait le bilan de la colonisation qui, selon elle, a laissé des marques et des souvenirs positifs. Ce qui attire l’attention, c’est d’abord la fermeté du ton et la rage inhumaine, dans une rhétorique qui la montre aux abois, dans une attitude qui ouvre un champ de possibilités délétères.

Les propos les plus hardis jamais publiés en milieu africain. Elle prend pour une lettre d’amour des récits de la colonisation. Le premier constat prouve tout simplement qu’elle n’a rien appris sur son continent ou son pays, et qu’elle est sotte ce que je me dois de lui pardonner. Je sais que lorsqu'on est fasciné par le mythe de la France et de Paris, on dit tout ce qui nous vient à l’esprit. Cette gamine parle, elle dit tout, tout ce qui lui vient en esprit sans discernement. Le jour, elle parle ; la nuit tombée, une sorte de transe l’envahit.

Elle se glisse comme une vipère derrière les buissons et réfléchit sur ce qu’elle va pondre à l’aurore. La gamine est bornée et cela la mène à planter des bornes autour d’elle pour se sentir chez elle. Amatrice des potins sordides, elle n’a aucun égard des vivants et aucun respect pour les morts ; elle s’attaque à tous les gens et à tous les milieux.

Elle devient ainsi historienne, devant qui le romancier que je suis devrait s’effacer. Elle essaie de réhabiliter une histoire maudite.



Quand j’ai regardé cette vidéo, j’ai compris que la France, la Grande France a accouché non pas d’une souris, mais elle venait de chier son petit « caca. » Nous ne sommes pas en détresse, malaise, ou crise sans retour, mais une gamine vient parler au nom de l’Afrique. Elle propose sa recolonisation, parce que cette colonisation aurait été salutaire, et elle mentionne que cela a coûté cher à la France.

Elle dit une chose et son contraire ; si la colonisation a coûté cher. Qui aime la vie chère ? Pourquoi retourner ? N’est-ce pas elle pourrait se faire ruiner ? Et pourquoi retournerait-elle si cela s’était bien passé ? N’est-ce pas Douala serait comme Paris ? Serons-nous venus ici dans un deuxième Paris ? Qui part perdant, la France ou l’Afrique ? La France va-t-elle dépenser pour rien ?

Je crois que ça brouille dans sa tête. Je m’excuse, mais cette boue existe chez beaucoup de nos compatriotes. Elles sont là, imbues dans notre diaspora qui tentent toujours de salir les génies du peuple Noir depuis les temps immémoriaux. Un peuple qui a vécu l’esclavage, qui a subi les frasques de la colonisation, qui a connu les crimes les plus odieux, mais qui tient debout, ne mérite pas de telles propos puérils. Alors qu’ici en occident à la moindre tourmente, c’est le suicide. Stella Kamnga est une poubelle. Je suis obligé de fouiller dans cette poubelle.



Pour Stella, il faut à tout prix faire partie de la race rare. La colonisation, c’est la guerre. Alors, elle propose que l’occident retourne faire la guerre à tous les frères restés au Cameroun, parce qu’il faudrait être dans la race où elle a été admise. La France nous présente souvent de ces visages... Quand ce n’est pas le visage, ce sont des images. Souvent des personnes à la conscience névrotique jaillies de nulle part et qui sont en mal notoriété. Le spectacle qu’elle délivre est terrible, une blessée de guerre qui est fière d’exhiber ses cicatrices. Elle est à fond dans les provocations.



Elle ordonne à la France d’aller tuer ses frères et sœurs, afin que, elle, Stella Kamnga soit connue. Une gamine usée par les mots, le pire exemple. Hitler est resté dans l’histoire parce qu’il aimait la guerre. Il a tué. Il haïssait les races, il n’avait pas de limites pour les veuves ou les orphelins. Dans l’Allemagne nazi, il n’y avait pas des handicapés. Hitler les liquidait à la naissance. Stella a choisi son camp ; elle est une nazie en puissance. Petite fille affreuse, une belliciste à tous crins. La fille de son père qui jouit d’une grande admiration côté français. Cette société qui dans tous les siècles n’a connu que des guerres pour survivre. Et cette guerre, elle la mène toujours.



Il manque à Stella une chose : se débarrasser de sa noirceur. Voici l’une des faces obscures de notre continent dans leur folie érotique. Elle a ses fans toujours excités par ses publications qui se complaisent à remuer sa merde.

La nègre blanche, a l’air d’être intellectuellement épanouie, comme une fleur avec le pistil d’une éjaculation précoce. Voilà les personnes à qui, on aurait confié notre jeunesse. Elle ne sortira pas de cet engrenage des vanités officielles ; c’est un vent violent qui souffle et ne soyez pas surpris qu’un jour, elle accède à un poste décisif qui va mettre les Africains aux abois. La France aime de telles contradictions, on le voit avec Zemmour.

Nous allons l’aider ; on ne peut pas laisser, une ombre aussi noire que la nuit s’égarer toute la vie et devenir un « Caca ou une poubelle publique. » Nous ne devons pas la laisser ainsi, c’est notre petite sœur. Il faut la rééduquer exactement comme la recolonisation qu’elle souhaite pour l’Afrique.

C’est l’expérience qu’il lui faut pour la paysanne camerounaise qu’elle était.

Elle est dans la cour des grands ; il ne s’agit pas de la brimer, mais lui dire comment les choses se sont passées puisqu’elle ignore. Stella restera la nègre blanche que tout le monde connaît. La jeune héroïne qui a prié les colons de retourner en Afrique achever ses frères et sœurs. Ainsi qu’on pourrait dire aux nazis de recommencer l’occupation de la France. Et la France à son tour, de remettre l’Afrique en esclavage, de vendre les hommes à bas prix, voire à crédit et choisir cadeau pour leurs soldats, les gamines aux nez épatés.



Je croyais que l’occident dont nous avons tous rêvé, devrait nous rendre plus humains et meilleurs qu’ on ne paraissait. Ainsi, je n’aurai jamais pensé que celle qui a un peu appris, nous sortirait une phrase aussi puante de l’histoire. Que de choses puantes qui sortent dans le ventre de cette gamine ! Mais souvent, les enfants issus d’une éjaculation précoce ont l’immaturité intellectuelle. Voilà pourquoi elle ne connaît que cette rhétorique bouffonne, avec son voile qui cache mal une plaie dont tout le monde respire l’odeur infectieuse, mais qu'on se garde d’y remuer.



Comme Stella, je reste jaloux de ma liberté, j’aurais pu passer mon chemin comme tout le monde. J’aurais pu me complaire dans l’indifférence, personne ne me l'aurait reproché. Mais ce serait laissé croire à cette gamine qu’elle joue un rôle positif dans notre diaspora, et si on ne le lui dit pas par politesse d’aller se brosser, elle ne saura jamais que sa bouche sent mauvais.