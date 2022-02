SÉNÉGAL :: Khalidou Koulibali reçoit le prix du fair play de Prudential :: SENEGAL

Le capitaine des champions d’Afrique sénégalais a reçu son prix des mains de Wilf Blackburn, le PDG de Prudential Insurance Growth Markets et Eddie Ford Brown, le PDG régional de Prudential Afrique francophone.

Le football est un jeu de passion : Cette passion s'exprime différemment selon le rôle la façon dont on participe à ce sport. Ce peut être sur le terrain et même en dehors, ceci tout en respectant les règles, les officiels, en dénonçant la discrimination ou en respectant les adversaires pendant le match.

C’est dans cette logique que Prudential en sa qualité d’assureur officiel de la Can total energie 2021 a choisi de récompenser le fait plat et d’honorer le capitaine des lions de la Teranga Khalidou Koulibaly. « Prudential croit au fair-play et à l'intégrité dans tout ce que nous faisons, c'est pourquoi nous sommes heureux de célébrer le Sénégal pour avoir fait preuve de la plus haute forme d'esprit sportif tout au long du tournoi ». Précise Wilf Blackburn, le PDG de Prudential Insurance Growth Markets et Eddie Ford Brown

En tant que l assureur sponsor officiel de la CAN TOTAL ÉNERGIE 2021, Prudential montre ainsi sa volonté d accompagner le développement du football sur le continent africain en tant qu’activité professionnelle et aussi de participer à la détection et la promotion des talents en Afrique . En supportant le football , Prudential entend participer au développement de l Afrique. Ce développement passe par l’accompagnement des États dans la mise sur pied des infrastructures sportives en général et du football en particulier porteur de millions d'emplois .



Ce qui fait dire à Nick Holder , Chief Operation Officer de Prudential Africa « nous avons pris l’engagement de prendre une part active dans le développement du sport en Afrique et quelle meilleure façon de le faire qu’en sponsorisant la 33e édition de la CAN. Au delà du sponsoring , il s' agit également pour l’entreprise de sensibiliser les africains sur l’importance de la pratique du sport pour avoir une meilleure lleure hygiène de vie .

En effet ,il est très important pour Prudential de ne pas seulement faire du business en Afrique mais aussi de promouvoir des idéaux qui vont permettre au continent d accélérer son développement. Parmi ces idéaux nous avons entre autre la pratique d’une activité sportive régulière qui permet d être toujours en bonne santé . Et cette perspective ne va juste pas s arrêter seulement avec la CAN mais avec bien d autres événements sportifs majeurs sur le continent qui leur permettrons de promouvoir ces idéaux de bien être et de santé .