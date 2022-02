CAMEROUN :: Minister PRISCA BENITA honore ses engagements à travers un grand Challenge :: CAMEROON

Avec plus d’un million de vues sur YouTube, le titre « cette montagne se déplacera » de l’artiste gospel et chantre Minister Prisca Benita est est très apprécié par les mélomanes.

Comme on a eu l’habitude de le voir avec de nombreux artistes, l’artiste Gospel Minister Prisca Benita perpétue la tradition en honorant ses engagements envers ses fans ayant participé au concours lancé sur sa page il y’a quelques temps. En effet, ce samedi 12 février 2022, les trois gagnants ont reçu leurs récompenses au cours d’une cérémonie magnifique aux allures d’un award international organisée par Bénita Prisca et son équipe. Bien que n’étant pas présent ce jour à la maison Sanzo’o pour la remise des différents lots, l’artiste Minister Prisca Benita a tout de même assisté à travers une vidéo enregistrée en avance pour féliciter les gagnants et remercier tout le monde, le tout clôturé par une prière de sa part car, le challenge « cette montagne se déplacera » a été rude et disputé, il faudrait que la remise des récompenses aussi se passe bien.

Les trois gagnants ont reçu leurs lots

Ils ont été nombreux à participer à ce challenge lancé par Minister Prisca Benita sur sa page Facebook il y’a quelques mois mais juste trois gagnants ont été retenu. Ce 12 Février, l’artiste Gospel a tenu parole comme elle l’avait annoncé précédemment sur sa page Facebook. Ayant promis 25 000 FCFA au troisième du challenge, 50 000 FCFA au deuxième et 125 000 FCFA au premier, elle a honoré ses engagements. Elle a tenu à le faire de la meilleure des manières en organisant cette cérémonie en l’honneur des vainqueurs. Il faut noter que les différents gagnants ont livré des prestations au début de la cérémonie faire vivre en livre aux invités cette sensation forte transmise à travers leurs vidéos envoyées pour le challenge.

Au terme du challenge, les gagnants sont les suivants :

-En première position, les Parisiens (groupe de danse ) repartent avec le chèque de 125 000 FCFA

-En deuxième position, Cecilia, bien qu’étant hors du pays, s’est faite représenter et a empoché le chèque de 50 000 FCFA

-En troisième position, Paule, bien qu’étant la plus jeune des gagnant va repartir avec le chèque de 25 000 FCFA

Le Challenge « Cette montagne se déplacera », un appel à la renaissance chrétienne ?

Lancé premièrement pour faire la promotion du single « Cette montagne se déplacera » de l’artiste Gospel Minister Prisca Benita, le challenge avait aussi pour but d’amener les gens à remettre leur vie à Dieu. Comme l’a dit Paul, membre de l’équipe de Prisca Benita, « Tout le monde à les montagnes dans sa vie et c’était une occasion de faire comprendre à tout le monde que ces montagnes peuvent être déplacées ». Il faut écouter ce single pour le comprendre et le sentir en même temps. Le groupe Les Parisiens vainqueur du challenge s’est exprimé et a souligné que c’était un plaisir de danser sous une musique Gospel encore plus une sur une musique de Minister Prisca Benita.

Notons que l’artiste Minister Prisca Benita est présente sur Facebook et sur YouTube. Il faut la suivre dès aujourd’hui pour ne rien rater de ce qu’elle concocte actuellement en studio, la raison pour laquelle elle n’a pas pu être présente pour la remise d prix aux gagnants.