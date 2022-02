MONDE ENTIER :: Le chat de Kurt Zouma et l'éthique animale : Voici ce qui attend l'Afrique et le reste du monde :: WORLD

Kurt Zouma a écopé d'une amende salée, il a perdu ses sponsors et ne sera pas du prochain rassemblement de l'équipe de France...

Ce radam médiatique et le branle-bas qu'entraine le fait d'avoir frappé un chat est normal en Europe où les défenseurs de la cause animale et leurs associations règnent en maîtres dans une phase de la modernité capitaliste où les sentiments et les émotions animales deviennent une religion qui définit une nouvelle éthique des rapports hommes/animaux. L'homme, malgré l'intentionnalité et la capacité de conceptualisation qui le distinguent des autres animaux, est placé sur le même plan qu'un chat, un mouton, un cochon, un bœuf, une poule ou une chèvre...que dis-je, en dessous, car des SDF meurent cependant de froid dehors alors que des chiens ont des manteaux en fourrure et des hôtels de luxe pour chiens...

Quid de l'Afrique ?

L'Afrique n'a pas la même éthique des rapports hommes/animaux. Les Africains les chassent, les mangent, les domestiquent, en prennent aussi soin mais ne les placent jamais au même niveau que l'homo sapiens. J'avais un oncle qui, avant d'égorger un mouton lors d'une fête, parlait au mouton en lui disant qu'il va l'egorger parceque Dieu a voulu que les hommes s'en nourrissent. En Afrique, les animaux vivent à la fois avec les hommes et séparé d'eux aussi. Avec dans les mêmes villages mais séparés aussi car on ne dort pas en Afrique avec son chat ou son chien. Ils mangent ailleurs, mieux, ils cherchent eux-mêmes à manger en toute autonomie. Un chien reste un chien et peut, s'il embête les Hommes, recevoir un coup de pied interdit de donner à un enfant par exemple...

Qu'est-ce qui attend l'Afrique et le reste du monde ?

Très souvent ce qui devient une religion en Occident s'impose au reste du monde. Le mouvement LGBTQ est désormais un droit de l'homme et s'impose au reste du monde et à l'Afrique dès que l'Occident le dit et l'impose. Il va sans dire que les Occidentaux vont, dans quelques années, définir les droits des animaux et qu'ils vont imposer ceux-ci au monde entier et à l'Afrique.

Chers Africains, ce qui nous attend est que ce sont les Occidentaux qui vont nous dire comment élever nos moutons, comment les domestiquer, comment les manger et comment les égorger...

Les droits universels des animaux sont en téléchargement en Occident. Je n'ai rien contre, mais chaque société doit garder son rapport spécifique aux animaux.

En Afrique les hommes ne dorment pas dehors et les chiens dans des hôtels comme en Occident. Les Africains prennent soin de leurs animaux mais font aussi la différence entre eux et les Hommes.