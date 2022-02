CAMEROUN :: Message à la jeunesse : Paul Biya est il encore connecté ? :: CAMEROON

La 56e fête de la jeunesse s’est célébrée au Cameroun le 11 Février dernier. Avec en prélude le traditionnel discours du chef de l’Etat à la nation. Un message essentiellement porté sur la Can TotalEnergies 2021 qui s’est déroulé au Cameroun et, surtout la lutte contre le chômage des jeunes.

La presse y est revenue, chaque rédaction allant de sa sensibilité et de sa perception d’un discours diversement interprété. Avec, en toile de fond lancinante : Paul Biya est il connecté des réalités de son pays ? Dans le style qu’on lui connait, iconoclaste sur les bords, Le quotidien Mutations pense que « le jeune de 89 ans » tente de capitaliser la jeunesse en dépit de son grand âge et sa longévité au pouvoir.

A l’aune de la présidentielle 2018, la campagne du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC, parti de Paul Biya avait axé sa campagne sur la politique des grandes opportunités pour faire du Cameroun un pays émergent. Le levier essentiel de cette politique étant la jeunesse. Paul Biya y est revenu le 10 Février dernier avec un programme qui offusque le quotidien La Nouvelle expression « Paul Biya promet les emplois sans entreprises » Le journal prend à témoin les jeunes eux-mêmes « Pour nombre de jeunes et d’observateurs, les statistiques que le chef de l’Etat a données dans son discours du 10 Février à ses chers petits compatriotes sont plus visibles dans le discours que sur le terrain »

Une position que partage l’autre quotidien de Douala, Le Messager « Paul Biya dans un océan de rêves » Pour le journal, il promet la création de 600 000 emplois alors que les jeunes désœuvrés sombrent dans la détresse depuis des années.

Un autre son de cloche vient de Cameroon Tribune, le quotidien gouvernemental « Prenez conscience de votre rôle». S’adressant à la Jeunesse camerounaise jeudi dernier, à la veille de la 56eédition de la Fête qui lui est consacrée, le président de la République lui a demandé d’être à la hauteur des attentes de la Nation à son endroit : préservation de la paix, de l’unité nationale, de la stabilité des institutions et surtout projection d’une image plus positive de notre pays, relève.

Aussi bien que Meyomessala Hebdo, un journal proche du pouvoir « Vos problèmes me tiennent à cœur ». Le 10 février 2022, le président de la République a rappelé que les difficultés et aspirations de ses jeunes compatriotes figurent parmi les grandes priorités du septennat des ‘’ Grandes Opportunités ‘’. Se réapproprier nos valeurs sociétales et républicaines, saisir les opportunités offertes par l’économie numérique, rester sourd aux sirènes de la déstabilisation, et œuvrer à la préservation de la paix, l’unité nationale et la stabilité des institutions, sont les principales exhortations présidentielles à la Jeunesse.