Il y a quelques temps, l'essentiel des meuniers camerounais a annoncé être dans l'obligation de cesser ses activités en raison de la flambée des cours mondiaux de blé et l'impossibilité de répercuter cette hausse sur les prix...

Je ne comprends pas la réaction de certains compatriotes qui y voient du chantage, dans le mauvais sens du terme.

Quiconque a visité une minoterie sait les difficultés qu'il y a à s'approvisionner en blé dans un marché mondial très volatile; sait que celle ci doit faire face à un coût de l'énergie impossible à supporter pour ce genre d activité ...

Face à un Etat qui ne comprends rien au fonctionnement d' une industrie, ces meuniers sont laissés à eux-mêmes.

Que par désespoir, ils décident d arreter leur outil de production devrait nous interpeller; d autant plus que cela aura des conséquences sur notre quotidien car nous avons laiss imprudemment, le pain prendre une part trop importante dans notre alimentation, on devrait plutôt les plaindre.

Aucun industriel, aucun homme d'affaires n'arrete son outil de production sans raison sérieuse.

Dans un pays normal, un gouvernement nornal rencontrerait rapidement les acteurs de la filière pour trouver une issue favorable dans l interet des populations.

Est on alors dans un pays normal ? A t on un gouvernement normal ? La population a t elle une quelconque valeur aux yeux de nos dirigeants ?

Au fait, où est la SODEBLE crée par Amadou Ahidjo ?



Si on avait corrigé certains péchés de jeunesse, où en serions nous aujourd'hui dans la production du blé.?