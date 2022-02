CAMEROUN :: OLIVIER EKOKA AURAIT-IL REJOINT AGIR CANADA ? :: CAMEROON

Le responsable de la mobilisation d’Agir au Cameroun aurait renoué avec Agir Canada afin de relancer le mouvement et ses activités sur le terrain. C’est du moins ce qui se dit au sein du mouvement Agir branche du Littoral. En effet, depuis le décès de son président, Agir peine à se redéployer.

Olivier Ekoka a pris ses distances avec la branche radicale du mouvement hostile à toute initiative de réconciliation avec Agir Canada .Selon lui, fort de son expérience en politique acquise auprès de Françoise Foning, et Christian Penda Ekoka, Agir est avant tout un mouvement politique et on ne devrait pas faire de la politique avec des rancunes.



Agir Canada a pris ses distances avec Agir Act après la gestion querellée du programme SCSI, la branche du Canada était favorable à une réconciliation entre alliés, son président ne s’était jamais prononcé.