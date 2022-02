CAMEROUN :: Les matinées sportives ICC Yaoundé pour le bien-être physique :: CAMEROON

L'enceinte de la communauté orthodoxe au quartier bastos à Yaoundé a servi de cadre à la communauté Impact Centre Chrétien de Yaoundé pour remettre les os et les muscles en place à travers une matinée sportive ce 11 février 2022.

Ces séances d’exercices physiques basés sur les sports de groupe et individuels (football, volley-ball, course basketball, handball) se tiennent dans le contexte de la 56ème édition de la Fête Nationale de la Jeunesse. Pour les dirigeants, le but de cet événement sportif permet de rester en santé et d'éviter plusieurs maladies.

Selon nos confrères de sante.lefigaro.fr parlant des bienfaits du sport pour l'organisme,

« Il permet d’avoir une bonne condition physique ce qui, au-delà de l'amélioration des performances sportives, facilitera la vie quotidienne.

Il protège contre la survenue des maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde et angine de poitrine), quel que soit l’âge.

Il protège contre certains cancers en particulier celui du sein chez la femme, de la prostate chez l'homme, et du côlon chez les deux sexes.

Il réduit le risque de diabète et aide à mieux équilibrer le taux de sucre dans le sang (glycémie).

Le sport facilite la stabilité de la pression artérielle, efficace pour le maintien du poids de forme et peut réduire les risques d'obésité.

Les exercices physiques réduisent le risque de lombalgies, améliore le sommeil et lutte efficacement contre le stress, la dépression, l’anxiété.

L'amélioration du processus de vieillissement et protège contre la perte d’autonomie ».

C'est dans cet esprit, la pratique régulière du sport que les dirigeants locaux veulent maintenir les chrétiens, étant des croyants en Jésus-Christ, comme dit Pierre de Coubertin, un esprit saint dans un corps sain.