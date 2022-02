CAMEROUN :: FÊTE DE LA JEUNESSE: DES JEUNES A L'ECOLE DES METIERS DE LA VOIE FERREE :: CAMEROON

Camrail, filiale de Bolloré et l’Institut de Formation Professionnelle aux Métiers Ferroviaires en Afrique Centrale IMEFAC se sont associés pour former des jeunes Camerounais aux métiers de la voie ferrée.

La rentrée s’est effectuée au siège de l’institut situé dans le quartier BP Cité à Douala. Pour cette nouvelle promotion, 13 techniciens signalisation-énergie et télécom, 8 chefs de brigade voie et 1 topographe sont concernés. Une cérémonie, présidée le Délégué Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Littoral Isaac DAWAYE, s’est déroulée en présence du staff académique de l’IMEFAC, des Directeurs des Installations Fixes et Ressources Humaines de CAMRAIL. Pour Isaac DAWAYE « CAMRAIL est un acteur engagé qui soutient le tissu économique local et joue un rôle essentiel pour favoriser la création d’emplois ainsi que la formation des jeunes. »

De fait, depuis 2017 et le lancement de ces formations aux métiers ferroviaires de base avec le Centre de Formation Professionnelle et Continue-La Salle (CFPC-LS), ce sont au total 347 jeunes qui ont été directement recrutés à CAMRAIL.

Ce qui a fait dire à Thierry Armand OWONA, Directeur des ressources humaines à CAMRAIL que « Cette cérémonie illustre la constance de la politique de pérennisation du savoir-faire ferroviaire à travers la formation et le rajeunissement des effectifs que nous avons engagé depuis la signature de la Convention de concession avec l’État du Cameroun. »

Pour cette session comme pour les précédentes, CAMRAIL finance les frais de concours et de formation à hauteur de 50 % et prend en charge 100 % des frais médicaux et des tests psychotechniques. À date, CAMRAIL a dépensé 155 millions de FCFA pour la formation des jeunes diplômés Camerounais aux métiers ferroviaires de base.

À propos de CAMRAIL

CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways, est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL transporte chaque année 575 000 passagers et 1 650 000 tonnes de fret et investit également 12 milliards de francs CFA par an dans la maintenance des infrastructures et des matériels ferroviaires. L’entreprise reverse en moyenne 11 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts.