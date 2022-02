CAMEROUN :: YAOUNDE: MORT SUSPECTE D'UN HOMME DANS UNE AUBERGE DE BIYEM-ASSI :: CAMEROON

MARCEL NANFACK, 30 ans, a été retrouvé mort, hier, vendredi, 11 février 2022. C'était à " ESPOIR BAR", face centre des Impôts d'Acacias, Biyem- Assi, dans le 6 ème arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Selon les déclarations de la gérante de ce bar qui tient aussi lieu d'auberge, MARCEL NANFACK qui a déclaré être fatigué après un voyage, est arrivé jeudi matin à six heures, et a requis une sieste, histoire de se reposer, avant d'aller reprendre ses activités commerciales. À en croire les déclarations faites à la gendarmerie par la gérante de ESPOIR BAR, le téléphone de MARCEL NANFACK a sonné pendant de longues heures, sans que ce dernier le décroche. Chose curieuse qui a alors attiré l'attention du personnel de l'auberge.

Selon un membre de la famille qui reprend les déclarations de la gérante, le téléphone sonnait, MARCEL NANFACK ne réagissait pas. "Ce matin ( vendredi 11 février 2022 Ndlr), ils ont vu qu'il ne réagissait pas. À travers les nacos, ils ( le personnel de l'auberge, Ndlr) ont vu qu'il était couché sur le ventre, et qu'il ne réagissait pas. Alertée, la compagnie de gendarmerie d'Efoulan est arrivée sur les lieux. On a appelé un médecin de l'hôpital de district de Biyem-Assi, pour une autopsie. Ce dernier a parlé d'une infection générale, et a délivré un papier autorisant le voyage de la dépouille", nous confie un responsable de la famille du défunt.

Seulement, la famille de MARCEL NANFACK se dit très choquée par l'attitude de la gérante de l'auberge. " Alors qu'il y a tout un mort dans une auberge, la gérante s'en fout éperdument, continue à travailler son argent, et nous disant qu'elle ne veut pas d'attroupement, de peur de voir la réputation de son établissement, ternie sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que nous avons donc décidé de déposer le cercueil ici à l'entrée de l'auberge", nous confie la famille du défunt.

Mort suspecte

Selon la famille du défunt, la mort de MARCEL NANFACK est enveloppée de zones d'ombres. La famille a plutôt un regard superstitieux sur les dépositions faites par le personnel d"ESPOIR BAR. Selon un membre de la famille, une version laisse entendre que, MARCEL NANFACK aurait reçu la visite d'un homme à 23 heures, et que ce dernier lui aurait demandé de lui prêter une somme d'argent. MARCEL aurait répondu à son interlocuteur, qu'il n'en possédait pas. "

Les gens de l'auberge nous disent qu'il serait mort entre minuit et une heure du matin, et que MARCEL NANFACK était client de l'auberge depuis plusieurs années", affirme un membre de la famille du défunt. Dans les coulisses, des habitants du quartier, parlent plutôt d'une auberge aux pratiques magiques, pour expliquer la mort du jeune homme de 30 ans. Approchée par Camer.be pour sa version des faits, la gérante de l'auberge n'est pas disponible pour un échange, et se montre plutôt très réfractaire.

Déjà en état de putréfaction, la dépouille de MARCEL NANFACK a quitté Yaoundé, hier à 22 heures, et a immédiatement pris la direction du village BALEPO par BABADJOU dans les BAMBOUTOS, région de l'Ouest Cameroun où, il sera inhumé ce samedi même, dans la matinée.