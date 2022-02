MIS A MAL PAR LA CHINE ET LES USA AU CAMEROUN LA FRANCE SE REPOSITIONNNE :: CAMEROON

L’Offensive des asiatiques, américains et certains pays européens au Cameroun suscite des inquiétudes chez la France partenaire historique. Conscient de cette situation, Paris cherche à marquer les points. Le pays de Macron vient de signer un accord cadre de financement de 201 milliards de FCFA pour accélérer la mise en œuvre de la SND30.



Dans cette enveloppe, la France a orienté 59,04 milliards de FCFA pour les villes de Bamenda et Maroua. Ce sous-programme,3e C2D destiné au financement du Projet « Capitales Régionales des villes de Bamenda et Maroua-Phase des travaux» permettra de faire rayonner ces deux capitales régionales en créant des conditions à travers les infrastructures pour améliorer la qualité de vie des populations et susciter des nouveaux investissements .



Contrairement à la Chine, les projets du programme C2D sont supervisés par la France, du financement jusqu’à la réalisation.