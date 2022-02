CAMEROUN :: PROJET « YAOUNDE CŒUR DE VILLE » LA FRANCE VIENT DE DECAISSER 43,624 MILLIARDS DE FCFA :: CAMEROON

Dans l’accord cadre Cameroun-France signe le 4 février 2022 par le Ministre de l’Economie, Alamine Ousmane Mey, l’Ambassadeur de France au Cameroun, permettra à la France de décaisser cette année un montant de 66,5 millions d’euros, soit environ 43,624 milliards de FCFA, destiné au financement du Projet « Yaoundé Cœur de ville »,



Après concertation entre le Ministère de l’Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) et la Communauté Urbaine de Yaoundé (CUY), les projets à réaliser seront notamment autour du centre administratif, et ce en ligne avec les objectifs du nouveau Plan de Mobilité Urbaine Soutenable dont la Communauté Urbaine



Ce programme comprend par ordre de priorité :

1. l’aménagement du carrefour Elig-Edzoa et de ses abords ;

2. l’aménagement de la Place Élig-Effa et de ses abords, y compris la réhabilitation de la gare routière ;

3. la transformation de la zone du carrefour Mvan et de ses abords en pôle d’échange multi-modal ;

4. Des actions à impact rapide (Quicks Wins), identifiées dans le cadre de l’élaboration du Plan de Mobilité Urbaine Soutenable (PMUS) de la ville de Yaoundé et incluant notamment :



– l’amélioration des accès aux Monts Messa et leur aménagement en espace de loisir ; – la reconfiguration légère de plusieurs carrefours ;

– l’aménagement de cheminements piétons en centre-ville ;

– des actions de communication et de sensibilisation ;

– le renforcement des capacités de la CUY dans l’opérationnalisation et la mise en œuvre du PMUS.