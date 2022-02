TONY ELUMELU, PCA DU GROUPE UBA, REÇU EN AUDIENCE À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN :: CAMEROON

Tony O. Elumelu a été reçu en audience le lundi, 07 février 2022 au Palais de l’Unité d’Etoudi à Yaoundé.

Le PCA du Groupe United Bank for Africa (UBA Plc) et fondateur de la Fondation Tony Elumelu a été reçu au nom du Président de la République par le Ministre d’État Secrétaire Général de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Il était à la tête d’une forte délégation composée par Amie Sow, Directrice Régionale CEMAC, Jude Anele, Administrateur Directeur Général de la filiale UBA Cameroun et Ifeyinwa Ugochukwu, Directrice Générale de la Fondation Tony Elumelu.

Les échanges entre les deux parties ont essentiellement porté sur le soutien du Groupe UBA au Gouvernement du Cameroun dans l’exécution de nombreux projets d’envergure. Tony Elumelu n’a pas manqué de féliciter S.E. Paul Biya pour la brillante organisation de la Coupe d’Afrique de Nations CAN TotalEnergies 2021 qui vient de s’achever au Cameroun. Présent lors de la cérémonie de clôture comme invité spécial du Président de la République, Tony Elumelu a pu apprécier ce moment riche en couleurs, qui selon lui devrait faire la fierté de toute l’Afrique. Ce qui l’a d’ailleurs conduit à réitérer la volonté du Groupe UBA à soutenir et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Cameroun sur ses différents projets structurants.

Sur un tout autre plan, Tony Elumelu est l’un des principaux promoteurs de l’entrepreneuriat en Afrique, et s’est dit déterminé à continuer d’accompagner les jeunes entrepreneurs Camerounais. En effet, depuis la création en 2015 du Programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, plus de 600 camerounais ont bénéficié de formations et reçu pas moins de 2 milliards de dollars américains à titre de capital initial. Pour la Directrice de la Fondation, il est possible de faire mieux en poursuivant le soutien aux petites et moyennes entreprises, et en garantissant à ces dernières, un environnement favorable à leur croissance.

Le séjour du PCA du Groupe UBA a également été marqué par une séance d’échanges avec quelques membres de la direction et du personnel d’UBA Cameroun, au cours de laquelle le PCA a félicité le travail accompli et invité chacun à la persévérance et la résilience. Enfin, Tony Elumelu s’est également entretenu avec Samuel Eto’o, président de la FECAFOOT, sur des projets futurs entre les deux institutions.

United Bank for Africa est une institution financière panafricaine présente dans 20 pays d’Afrique, à Londres, à Paris et à New-York. Le Groupe bancaire se déploie au Cameroun depuis 2007 avec 19 agences dans 7 régions.