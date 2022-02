Au nombre des grands chefs qu’a connus l’actuelle région du Sud au Cameroun, se trouve Mvondo Ntimban, décédé en 1900.

Il avait une ascendance avérée sur les autres chefs des environs d’Ebolowa . Il avait mené des guerres comme tous ses homologues, mais avait finalement intuitivement compris qu’un danger nouveau se pointait à l’horizon, celui de la race blanche qui se signalait déjà tout là-bas au bord de la mer, et qu’il fallait regrouper la population pour y faire face. Il avait pour cela convoqué de grandes assises des chefs de la région en 1879.

Au cours de celles-ci, il avait obtenu la conclusion d’un pacte de non-agression, entre les différents clans et villages. Cette entente a été d’une utilité fondamentale pour le déclenchement de la guerre des Bùlu contre les Allemands en 1899, menée par Oba’a Mbetii qui avait incendié la ville de Kribi au mois de septembre de cette année-là.

Ce livre revient sur cet acte de très grande importance, qui visait à unir les populations de la future région du Sud et à mettre fin au sang qui coulait dans la zone d’Ebolowa, pour cause de guerres au sein des Bùlu, Ntùmu, Fong, etc. Il aurait posé cet acte de nos jours, et s’il avait été Européen, qu’il aurait indiscutablement été nominé pour le prix Nobel de la paix…