CAMEROUN :: Diaspora Café première édition : la joie des retrouvailles. :: CAMEROON

Les Camerounais vivants à l'extérieur se sont retrouvés mercredi 9 février 2022 dans la salle VIP du restaurant Dolce Vita situé au centre ville de Yaoundé en vue de souder les liens autour d' un café en présence du Président du Haut Conseil Camerounais de l’Exterieur le Dr Samuel DONGMO et de plusieurs diasporiens venus de tous les horizons du monde.

Poser les jalons d'une belle aventure, cet événement inédit, présidé par le Président du HCCE le Dr Samuel Dongmo assisté de M. Guillaume Mbappe, était une occasion de réseautage et de renforcement des liens entre les membres de la diaspora et ses partenaires d'une part et une opportunité de dire merci au Cameroun pour cette belle organisation de la CAN Total Énergies 2021 d'autres part . Une organisation qui rend tous fiers d'être Camerounais. La diaspora par cette occasion dit également merci aux valeureux Lions Indomptables et leur Capitaine le goleador Aboubacar.

Parmi les partenaires de la diaspora, trois grands segments étatiques impliqués dans les dossiers diasporiens étaient présents. L'Assemblée Nationale à travers le REP-COD représenté par l'honorable SAYA KAÏGAMA MUSTAPHA, Député, Membre du bureau de l'Assemblée Nationale et Trésorier général du REP-COD, au cours de la réunion est revenue sur l'urgence d'apporter un coup de pousse aux zones rurales dans la transformation des richesses. Le Ministère des Relations Extérieures à travers la Direction des Camerounais de l'Etranger représenté par Mme Doris Wainwel, Sous-directeur de ce département ministériel. Le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique à travers le PARI-JEDI (Programme d'Aide au Retour et à l'Insertion des Jeunes de la Diaspora) représenté par Mme Pascaline Lemgui Atanga.

Rappelons que la légende du football Camerounais Joseph Antoine Bell, Président d'Honneur du HCCE, a participé à ce Diaspora Café par visioconférence et en a profité pour remercier tous les membres de la Diaspora qui ce sont déplacés ainsi que ceux qui n'ont pas pu voyager.

Plusieurs informations utiles ont été échangées entre les participants qui ont promis de formaliser les fréquences et le contenu de ces Diasporas Cafés. Conscients du rôle qu'ils doivent jouer pour apporter leur contribution, en synergie avec les locaux et en respectant les lois républicaines, au développement du bien commun qui est le Cameroun.

La cérémonie a été clôturée par une minute de silence à la mémoire des victimes des bousculades du stade d'Olembe, et par l’exécution l'hymne national.