CAMEROUN :: Ce qu’on sait de la situation des militants du PREMIC arbitrairement arrêtés le 25 janvier dernier :: CAMEROON

L'Assistance Sociale Croyante aux Réfugiés Internes (ASCRI) informe par la présente publication les milieux des droits de l’homme au niveau national des informations suivantes en sa possession sur la situation des jeunes supporters de football arrêtés le mardi 25 janvier 2022 dernier au check-point des FDS au lieu-dit « Carrefour-Dschang ».

1. Personnes libérées et date

TAFOTA Joseph-Désiré (08 février), DOUMENE Pierre André-Marie (09 février), MESSERENI Louis (09 février), MELI Pierre-Ledoux (08 février), PEDJIDDE Andréas (07 février),

2. Lieux de détention

Aucune des cinq personnes libérées n’a voulu se prononcer exactement sur les différents lieux de détention où ils ont été conduit du mardi 25 janvier jusqu’à la date de leur libération. Il est plausible qu’ils aient été répartis entre le CSP d M’bouda, les deux unités de gendarmerie de la ville et la prison de M’bouda pour des raisons de discrétion maximale.

3. Motifs des arrestations

Selon les informations recueillies auprès des proches des victimes, c’est la « rébellion », évidemment, contre « les autorités de la république » (sic). Pour le simple fait d’avoir été soupçonné de connaître les trois militants déclarés du PREMIC (Programme de Renouvellement de la Militance Citoyenne) dont les sacs à dos fouillés ont fait voir des tracts sous double couverture, ces supporters ont été détenus arbitrairement pratiquement deux semaines de suite.

4. Personnes déferrées à la prison de Mbouda depuis le 26 janvier



Il s’agit des trois militants du PREMIC que sont : KAMTA Étienne-Magloire (enseignant, Collège Polyvalent de l'Unité), PIENERE MBA Alphonse (enseignant, Collège Aloys Tapieméné) et TCHINDA Nde Calvin (professeur EPS, Lycée Bilingue). Selon les informations reçues, ils seront jugés pour « rébellion » et « outrage à corps constitués ».

5. Cas du Coordinateur PREMIC

Il s’agit de l’enseignant vacataire TCHOFFO Jacques Alain, philosophe. Le lundi 31 janvier 2022, il recevait une citation à comparaître chez le juge d’instruction pour le mercredi 02 février. Déferrant sans plus attendre à cette convocation, il sera entendu par le juge plus de 2 heures durant et déferré et directement en prison.

Fait à Mbouda-Babadjou ce jeudi 10 février 2022

JP RENAUD, ASCRI