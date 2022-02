CAMEROUN :: Marginalisation: De plus en plus d’accouchements difficiles chez les femmes Mbororos :: CAMEROON

Culturellement hostiles à l’intervention de tierces personnes pour des visites prénatales ou pendant la phase d’accouchement, ou encore trop éloignées des centres de soin, les femmes Mbororos prennent des risques pour elles et pour leurs bébés.

Saïramatou, 32 ans et mère de sept enfants, est, ce lundi 31 janvier 2022, internée au niveau du pavillon dénommée «suite des couches» à l’hôpital de district de Bangangté. Depuis près d’une semaine, elle a abandonné son domicile au lieu dit Projet route du Noun, pour se rendre dans un centre de santé afin de se faire accoucher. Là, les choses se sont compliquées. Elle a été référée à l’hôpital de district de Bangangté, mieux équipé. « Elle est arrivée ici le mercredi 26 janvier passé. Elle saignait abondamment. Nous nous sommes déployés pour stabiliser son état. Le médecin a décidé qu’elle devait subir une intervention chirurgicale. Ce qui a été fait urgemment. Nous avons extrait de son utérus, un bébé mort-né », explique une infirmière. Une semaine avant, un autre cas similaire s’est présenté à Bafoussam : Djamaltou Hamadou, la trentaine et mère de 07 enfants, est adossée sur un lit du service de maternité de l’hôpital régional de Bafoussam. Elle se plaint de n’avoir pas bien été suivie pendant sa grossesse par les services sanitaires chargés de la protection maternelle et infantile. « Je me suis rendue à l’hôpital (très loin de mon domicile) quelquefois pour des visites prénatales. Les infirmières me parlaient en français et je ne comprenais rien. Il n y avait personne pour me traduire. Je n’ai pas été suivie pendant ma grossesse, et j’ai failli passer de vie à trépas pendant l’accouchement », déclare-t-elle. En fait, le mercredi 19 janvier 2022, cette membre de la communauté Mbororos de Kouoptamo, a fait un accouchement difficile d’une petite fille dans un campement. Transportée à l’hôpital de district de Kouptamo, elle a été transférée à l’hôpital régional de Bafoussam vu la gravité des saignements et de sa fatigue. Et vu son indigence et celui de son compagnon. Il est difficile pour elle de suivre des soins adéquats, n’étant pas mariée légalement.

Nécessité de mesures spécifiques

Au moment de notre passage le lundi 24 janvier à 14 heures 10 minutes, elle était encore internée à l’hôpital régional de Bafoussam. Et était hors danger. Comme ces nombreuses femmes des campements Mbororos de Tchada Baleng, Sanki Bangangté ou celles qui résident dans les collines de Bangoua « elles accouchent systématiquement à la maison. Elles ne font pas de visites prénatales. Malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation sur les dangers qu’encourt la future mère en cas d’une grossesse non suivie, elles accouchent toujours à la maison et tiennent grâce aux méthodes indigènes. Reste qu’il y a des moments où la panique s’installe, et, nous assistons à des accouchements suivi des décès de la mère et du bébé », explique Lagou Hamadou, Mbororo installé au projet route du Noun à Bangangté. Lehrer Hamadou, chargé des projets à Mbororos cultural association (Mboscuda) pense que l’Etat du Cameroun ne fait rien pour assurer de manière spéciale et particulière une protection maternelle et infantile chez les Mbororos installés à plus de 60% dans des campements qui, pour la plupart, sont loin des centres de santé ou des hôpitaux dotés des maternités qui présentent un minimum de commodités pour un accouchement décent. Il plaide pour l’application de l’article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique. Ce texte porte sur : Le Droit Aux Services De Santé Adéquats, À Des Coûts Abordables Et À Des Distances Raisonnables, Y Compris Les Programmes D’information, D’éducation Et De Communication Pour Les Femmes, En Particulier Celles Vivant En Milieu Rural 11. Sensibiliser les autorités étatiques et municipales afin qu’il y ait un suivi spécial à l’endroit des femmes Mbororos en matière de protection maternelle et infantile fait partie des options de Mboscuda. Au niveau de la délégation régionale de la santé publique de l’Ouest à Bafoussam, Idrissou Toumansié, juriste et chef du secrétariat particulier du délégué régional, fait savoir que le gouvernement Camerounais, à travers la délégation régionale de la santé publique de l’Ouest, s’active en matière de protection maternelle et infantile tout comme de planification familiale chez les couches sociales vulnérables à l’instar des Mbororos. Pour lui, les mesures prévues ne

sont pas appliquées correctement à cause des blocages culturels des populations ciblées. « Chez les Mbororos, il est inadmissible qu’un autre homme, ,fut-il infirmier-accoucheur, découvre la nudité d’une femme mariée. Même si elle est malade ou enceinte et a besoin de soins de santé. Nous encourageons les jeunes filles Mbororos à suivre des formations de Sage-femme ou de Gynécologie obstétrique pour pouvoir suivre les membres de cette communauté en tenant compte de leur réalité culturelle. Nous travaillons à envoyer des équipes mobiles dans les campements afin de sensibiliser les leaders communautaires pour qu’ils relaient des informations auprès des populations appelées à adhérer au système de santé moderne, conventionnel et universel», explique-t-il.