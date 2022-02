Billets: L’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres prend feu

Un incendie s’est déclaré dans l’imprimerie de la Banque de France ce mercredi matin. Il serait désormais presque maîtrisé.

L’incendie est selon la préfecture désormais «circonscrit» et les accès au bâtiment sécurisés. A la mi-journée, seul un léger dégagement de fumée blanche était encore visible, selon une journaliste de l’AFP.

Un premier bilan établi par la préfecture a fait état de 24 personnes légèrement intoxiquées, dont quatre transportées au CHU de Clermont-Ferrand. La toiture du bâtiment concerné a été percée par les flammes. Une soixantaine de pompiers ont été rapidement mobilisés et un périmètre de sécurité a été mis en place autour du bâtiment. La préfecture a appelé sur les réseaux sociaux la population à «rester chez elle» et à ne «pas ouvrir les fenêtres» en raison du dégagement de fumée. Par ailleurs, le Centre opérationnel départemental (COD) a été activé et le préfet du Puy-de-Dôme, Philippe Chopin, s’est rendu sur place.

L’imprimerie de la Banque de France est basée à la Chamalières depuis plus de cent ans. Pas moins de 2,5 milliards de billets y sont fabriqués chaque année, selon France Info. La majorité des billets de 20 euros mis en circulation dans la Zone euro y ont été imprimés. Le reste de la production étant composé d’autres devises comme le franc CFA.