CAMEROUN :: Alerte de l'ASCRI: Arrestations arbitraires des membres du PREMIC :: CAMEROON

La lettre de l'Assistance Sociale Croyante aux Réfugiés Internes (ASCRI) adressée au Chef d'Antenne de la National Commission On Human Rights and Freedoms, région de l'Ouest

Monsieur le Chef d’Antenne,

L'ASCRI, l'Assistance Sociale Croyante aux Réfugiés Internes, OSC à vocation Droit-de-l'Hommiste née en 2017 à l’entame de la sanglante guerre du NOSO et dont le siège se situe dans l’arrondissement de Babadjou-Mbouda, a l'honneur de porter à votre attention ce qui suit :

CAN & DROITS DE L'HOMME

Eléments d'infos avérés que l'ASCRI, Assistance Sociale Croyante aux Réfugiés Internes, a recueilli sur les arrestations du mardi 25 janvier dernier dont ont été victimes une dizaine de jeunes supporters dont trois membres affirmés du Programme de Renouvellement de la Militance Citoyenne (PREMIC) actif dans les localités de Mbouda, Galim, Batchal et Bangang dans le département des Bamboutos.

1. Contexte.

Dans le cadre de l'organisation de la CAN, organisation émaillée de nombreux scandales de corruption, de retard et de faiblesses organisationnelles, les camerounais sont très remontés contre leur gouvernement. A la suite des bousculades ayant eu lieu pour l'entrée au stade à l'occasion du match Cameroun vs Comores, la tragédie du stade d'Olembé (8morts officiels) confirme l'incurie observée de longue date chez les gouvernants camerounais. Les services de sécurité ont été en nombre insuffisant pour assurer le bon déroulement de l'accès au stade de milliers de fanatiques sportifs.

2. Récit de l'affaire

Le mardi 25 janvier, lendemain des bousculades mortelles d'Olembe, a lieu une importante confrontation entre le Sénégal et le Cap-Vert au stade Kuekhong de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest. Des différents chefs-lieux départementaux, des milliers de spectateurs sont convoyés vers ce stade. Comme dans l'ensemble des check-points de sécurité, des vérifications d'identité, de bagages ou d'objets sont opérés par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). C'est ainsi qu'à celui dit "Carrefour-Dschang", une fouille de bagages de trois supporters fera découvrir dans leur sac à double fond un lot de tracts signés PREMIC, qui "dénonçent les autorités de Yaounde comme ultimes responsables de la tragédie mortelle d'Olembe". Les tracts devaient être glissés sur les gradins du stade de Kuekhong pendant la confrontation sportive. Immédiatement, les FDS identifieront les 5propriétaires des sacs à dos et les feront descendre du bus pour les isoler sans bruit à l'écart. Plusieurs autres supporters du bus immobilisé longuement, qui avaient osé interroger en patois les propriétaires des sacs saisis pour savoir ce qui se passe sont immédiatement à leur tour descendus un à un du bus et mis à l'écart. Pour, peu après, immédiatement conduit sur Mbouda d'où ils venaient. On ne sait à ce jour où ils sont gardés mais il est probable qu'on les a transféré sur Bafoussam ou Yaoundé directement.

Les dernières infos recueillies de l'affaire font état de ce que les 3 activistes de PREMIC ont été sommés de donner les nom, prénom, tel et adresse du responsable PREMIC à Mbouda, en voyage sur Yqoundé au moment des faits; si bien que convocation judiciaire lui a été transmise via son épouse qui l'aurait déchargée.

Listing partiel des personnes appréhendées dont nous avons les infos d'identité :

1. TAFOTA Joseph-Désiré, sauvetteur,

2. DOUMENE Pierre André-Marie, sauvetteur

3. MESSERENI Louis, sauvetteur,

4. MELI Pierre-Ledoux, commerçant,

5. PEDJIDDE Andréas,

commerçant,

6. KAMTA Étienne-Magloire, enseignant vacataire au Collège Polyvalent de l'Unité;

7. PIENERE MBA Alphonse, enseignant vacataire au College Aloys Tapieméné de Mbouda;

8. TCHINDA NDE Calvin, Professeur d'Education Physique au Lycée Bilingue de Mbouda.

Les 3 enseignants de la liste sont des militants du PREMIC, Programme de Renouvellement de la Militance Citoyenne. Cette OSC mise sur pied et très active au lendemain des élections truquées de novembre 2018 fait surtout dans les droits politiques.

Le premier responsable de l'antenne PREMIC de Mbouda, convoqué par le juge d'instruction du TPI de Mbouda, se nomme TCHO FO Jacques. C'est également un enseignant.

Bien vouloir partager l'information à toutes fins utiles dans les milieux nationaux de défense des DH.

Nous saurons vous revenir.

Cordialement,

Pour le Conseil d’Administration,

TOUMANKA Jean-Zéphyrin

DESS Droits de l’Homme

Université de Dschang