LE COMMENTATEUR SPORTIF ANTHONY PLA REMERCIE LES CAMEROUNAIS D’AVOIR SURLIVE LE NIVEAU DE LA CAN :: CAMEROON

C’est dans un style propre aux camerounais que le commentateur sportif Antony Pla s’est exprimé pour féliciter le Cameroun et les camerounais pour leur engagement à offrir au continent une CAN surlivée jusqu’au ciel .Non sans rappeler que lui aussi a mis les organes pour la réussite de cette fête, il a tenu à féliciter le public car « sans le public le foot n’est rien »



« Abougang !! Camerounaises, Camerounais, pour tout le peuple et le public, merci d’avoir surlivé, merci de votre soutien et de vos encouragements tout au long de ce marathon que fut la CAN et on y a mis les organes avec toutes ces analyses, palettes tactiques et diverses interventions un peu partout sur la radio et la TV ! Sans le public, le football n'est rien.



Remercions toutes celles et ceux qui ont bossé, travaillé dans tous les secteurs et aspects de cette compétition jour après jour. Celles et ceux qu'on ne voit pas forcément. Celles et ceux qu'on n'affiche jamais. Vous êtes les vrais héros et vous méritez le plus grand des respects. Sans vous, la CAN dans tout son ensemble n'est rien.



Vous êtes toutes et tous comme le Mont Cameroun. Vous êtes incontournables.

Je vous yamo. Mon Hemley c'est pour vous. Abougang »

Anthony Pla