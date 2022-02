AFRIQUE :: HOMMAGE DU Dr. OKO APPOLLINAIRE LEGRAND AU SAVANT ET PANAFRICANISTE CHEIKH ANTA DIOP

Le 7 février 1986, il y a 36 ans, l'un des esprits les plus brillants des trois derniers siècles, à défaut d'être le plus brillant, nous quittait à Dakar au Sénégal.

L'apport de Cheikh Anta Diop à l'humanité entre 1942, année de ses premiers écrits documentés et 1986, est d'une épaisseur épistémique, épistémologique et méthodologique rarement atteinte par le même homme en une seule vie.

Anta Diop a redéfinit, à travers ses écrits sur les origines de l'humanité et le peuplement des continents, le référentiel scientifique à partir duquel devait désormais se faire la recherche et la diffusion des savoirs savants en la matière.

Il a restitué au Monde Noir sa primauté historique et civilisationnelle et son unité culturelle sur une base simultanément archéologique, historique, anthropologique, linguistique, biochimique, etc. Ses travaux et ses écrits y relatifs sont très éloquents.

Très tôt, il a saisi les enjeux de l'Unité politique de l'Afrique Noire. Son ouvrage sur Les fondements culturels et économiques d'un État fédéral d'Afrique Noire est d'une densité et d'une actualité qui forcent l'admiration. La lecture textuelle, intertextuelle, paratextuelle et contextuelle de ce livre-programme permet d'y extraire les conditions géopolitiques, géoéconomiques, géohistoriques et géopsychologiques de cette Union Politique.

En ce sens, la pensée politique de Cheikh Anta Diop reste un vivier où idées et méthodes devront être puisées par les politiques d'aujourd'hui et demain pour donner ou redonner à l'Afrique son aptitude à l'initiative historique, afin d'en faire, enfin, l'agent de sa propre histoire. Et donc, une Afrique capable de produire, par elle-même, les conditions matérielles et immatérielles de sa propre existence.

Le Professeur Cheikh Anta Diop a été pédagogue et praticien de ses idées. Échappant à la facilité du verbe sans actions, du bavardage sans engagement pratique, Diop fut également militant politique. Victime d'une répression aiguë dans le contexte colonial et post-colonial d'alors, il fut fondateur de plusieurs partis politiques, dissous les uns après les autres. Il fut plusieurs fois arrêtés sous le régime de "l'intellectuel" L.S. SENGHOR. En 1962, il fut détenu pendant près d'un mois par le même régime, arrachant par là, son diplôme moral face à la dictature et au despotisme.

En ce 7 février 2022, jour anniversaire de son départ, nous lui rendons un hommage à la dimension de ses idées. Nous nous réjouissons par ailleurs de la floraison de ses continuateurs partout en Afrique et dans le monde. C'est un pas significatif pour l'avènement de l'Uhem Mesut de Kama.

Hommage au Maître !