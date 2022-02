CAMEROUN :: CA VA VITE A LA FECAFOOT : SAMUEL ETO’O A RENCONTRE LE PCA DE UBA LE MILLIARDAIRE TONY ELUMELU :: CAMEROON

Le nouveau roi du pétrole du Nigeria qui rachetait, il y a un an exactement les parts de Shell (30 %), de Total (10 %) et d’ENI (5 % via sa filiale Nigerian Agip Oil Co, soit 45% d’un bloc pétrolier en production dans le Delta du Nigeria a rencontré Samuel Etoo. Le patron de UBA Tony Elumelu et Samuel Etoo , président de la Fecafoot ont scellé un partenariat stratégique pour le football camerounais .



Arrivé au Cameroun pour assister à la finale de la CAN2021, Tony Elumelu a été accueilli à l’aéroport par Samuel Etoo. UBA Cameroun a été la principale institution financière impliquée dans les préparatifs de la CAN 2021 ,la banque a permis au Gouvernement camerounais, au travers d’une ligne de crédit, de débourser 15 % de la somme totale requise pour la construction du complexe sportif d’Olembe. UBA a également participé au financement de la construction du Complexe multisport de Japoma, dans la ville de Douala.



Plusieurs projets de construction de stades sont inscrits dans l’agenda de Samuel Etoo à la Fecafoot, notamment celui du stade municipal de Foumban.

Albin Njilo