Can TotalEnergies 2021 : La défaite du sélectionneur des lions du Cameroun.

Après la défaite des Lions en demi-finale de la Can TotalEnergies 2021 contre l’Egypte, le doigt accusateur a été pointé sur Antonio Conceçao le sélectionneur des Lions. C’est le sujet qui tire l’actualité.

Le quotidien Le Messager titre « Conceçao, le touriste » et écrit : Entre son incapacité à gérer le vestiaire, son impuissance à asseoir une véritable politique de jeu, et la malaise Choupo Moting, le sélectionneur a démontré toutes ses limites à cette Can 2021. Le journal Emergence s’intéresse à « L’Affaire Choupo-Moting ». Et estime que Malgré la troisième place glanée par le Cameroun à l’issue du match de classement, il y a un certain malaise dans la tanière.

Du coup, la tanière des lions s’est trouvée émiettée et divisée en plusieurs clan. Le journal Réalités plus abonde dans le même sens pour dire que « Voici pourquoi les Lions ont tout gagné sauf le trophée de la CAN ». D’après Querelles entre les protégés du sélectionneur Antonio et les sans soutien. Mépris d’Antonio envers les joueurs qu’il a convoqués malgré lui et talentueux. Mépris d’Antonio Conceçao envers ses assistants noirs muselés. Navigation à vue et incompétence d’Antonio Conceçao incapable de constituer une équipe type depuis son arrivée ...

Malgré tout, « L’honneur est sauf » . Pour le quotidien Mutations, Mené 3 buts à 0, le Cameroun a pu triompher du Burkina Faso en petite finale, mettant du baume au cœur de ses supporters, analyse

Finalement, « Direction, Dakar ! ». Titre Cameroon Tribune. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal a remporté hier au stade d’Olembe la Coupe d’Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont battu l’Egypte aux tirs au but (4-2) après un score vierge au bout des prolongations. Le capitaine, Kalidou Koulibaly a reçu le trophée tant convoité, des mains du président de la République, Paul Biya au terme d’une cérémonie de clôture grandiose.

Et c’est tout à l’honneur de « Paul Biya fait vibrer l’Afrique ». Info Matin indique que Du 9 janvier au 6 février, un peu partout sur le continent, les amoureux du ballon rond et les populations ont jubilé au rythme des performances des équipes, et des prouesses des stars, prenant part à la grande fête du football offerte à la jeunesse africaine par le chef de l’Etat, en dépit de l’incurie mortelle de la Task Force et des errements du COCAN.