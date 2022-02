Le geste de l'Union Camerounaise de Brasseries à l’endroit des victimes d’Olembe :: CAMEROON

Quelques jours après le malheureux drame survenu au stade Olembé et ayant fait des victimes, l’union Camerounaise de Brasseries (UCB) fait parler son côté humanitaire en apporta son soutien aux blessés de la bousculade du stade d’Olembe.

Ainsi donc, ce samedi matin 05Janvier 2022, les rescapés ont vu leurs peines être alourdies.

Il faut ce genre de gestes pour montrer qu’au-delà d’être une entreprise, elle possède une part d’humanité qui l’oblige à s’inquiéter de l’autre qui est un potentiel client. C’est un geste à saluer. Effectivement, après ce genre de drame, il est important d’apporter du réconfort aux victimes. Des victimes qui ne voulaient que participer à la fête du Football qui a lieu depuis janvier au Cameroun. En tant que supporteur naturel de la CAN, UCB entant par ce geste de solidarité renforcer son engagement dans le social et le bien être des Camerounais. Une action qui marque les esprits car il faut noter que ce n’est pas la première.

En effet, ce geste intervient 24 heures après celui fait à l’endroit des lions indomptables. 24 heures après avoir soutenu financièrement les lions indomptables de la CAN 1972, UCB se tourne vers les blessés du drame d’Olembé du 24 Janvier dernier qui avait entrainé la mort de huit personnes. Huit camerounais qui voulaient assister au match opposant le Cameroun aux Comores comptant pour les huitièmes de finale de la CAN. Il fallait faire quelque et UCB ne s’est pas fait prier. L’union Camerounaise de Brasseries a donc dépêché au chevet des rescapés Jacques Derce Mouen, Directeur Marketing du groupe Kadji et Nina Michèle Ouandji, Brand Manager pour apporter un réconfort de la part de l’entreprise Brassicole 100% Camerounaise.

Ils ne sont pas seuls, c’est le message qu’il faut retenir. Ils sont avec UCB qui se soucie du bien-être des Camerounais.