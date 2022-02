CAMEROUN :: LE PATRIOTISME SÉLECTIF DE L’UNION SACRÉE :: CAMEROON

Ce qui nous intéresse dans cette critique du patriotisme de l’union sacrée, c’est la prise en captivité de cette notion par des ultras patriotes qui embrigade l’union sacrée dans le seul domaine sportif.

Tout le quartier fait 5 jours sans eau, ni électricité ils n’appellent jamais à l’union sacrée, de l’argent destiné au projet sociaux est volé par les dirigeants ils n’appellent jamais à l’union sacrée, lorsqu’il faut dénoncer l’augmentation exorbitantes et l’imposition des frais d’APE part des chefs d’établissement, ils n’appellent jamais à l’union sacrée, lorsque les vies des jeunes gens sont brisées par le système juste parce qu’ils ne sont pas d’accord avec ledit système, ils n’appellent jamais à l’union sacrée, lorsque les dirigeants liquident allègrement les ressources du pays aux puissances étrangères, ils n’appellent jamais à l’union sacrée.

Nous espérons tout simplement qu’à partir de Lundi après le départ des étrangers il y aura des appels à l’union sacrée dernière L’infatigable bâtisseur pour vite arrêter et mettre en prison ceux qui se sont sucrés de l’argent de la COVID19 et de la CAN la ( CANGATE)